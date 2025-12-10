Ajax gaat in de zesde speelronde van de Champions League op bezoek bij de kampioen van Azerbeidzjan: FK Qarabag. Interim-trainer Fred Grim hoopt met zijn elftal vanavond eindelijk van de nul punten af te komen. Het duel wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Qarabag - Ajax als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Qarabag - Ajax?

De Champions League-wedstrijd tussen FK Qarabag en Ajax begint woensdagavond om 18.45 uur. De UEFA heeft de Sloveense scheidsrechter Rade Obrenovic aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Qarabag - Ajax uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

Ziggo Sport zendt het duel live uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 18.00 uur.

Hoe kijk je Qarabag - Ajax zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen FK Qarabag en Ajax gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan Qarabag en Ajax ervoor in de Champions League?

Ajax kent tot nu toe een dramatisch Europees seizoen en vergaarde nog geen enkel punt uit de eerste vijf wedstrijden. Op de ranglijst staan de Amsterdammers dan ook troosteloos onderaan, met een doelsaldo van -15.

Qarabag opende het miljardenbal direct met een stunt, door in Lissabon met 2-3 te winnen van Benfica. Twee weken later leverde ook de tweede wedstrijd in de competitiefase, thuis tegen FC Kopenhagen, een zege op: 2-0. Uit bij Athletic Club (3-1) en Napoli (2-0) werd vervolgens wel verloren, maar tussendoor pakte Qarabag thuis wel knap een punt tegen Chelsea, dat op 2-2 werd gehouden. Met zeven punten vinden we de Azerbeidzjaanse club na vijf speelronden dan ook terug op de negentiende plaats, die aan het eind van de rit kwalificatie voor de tussenronde zou betekenen.