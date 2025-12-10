Live voetbal

Peter Bosz: ‘Driouech was boos op mij dat hij na Liverpool niet mocht starten’

Bosz/Driouech
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
10 december 2025, 07:49

PSV-aanvaller Couhaib Driouech was boos dat hij na zijn heldenrol tegen Liverpool (1-4 winst) niet werd beloond door trainer Peter Bosz. Dat heeft de oefenmeester van de Eindhovenaren laten weten.

Bosz werd na de verloren wedstrijd tegen Atlético Madrid (2-3) gevraagd hoe Driouech omgaat met zijn rol in Eindhoven. Tegen Atleti mocht de rappe buitenspeler starten, maar normaal gesproken moet hij het bij de koploper van de Eredivisie doen met een reserverol.

Artikel gaat verder onder video

"Hij was boos op mij na Liverpool. Dat snap ik volledig. Dat zou ik zelf ook zijn geweest. Hij heeft met die bokaal geslapen, want hij was de man van de wedstrijd."

Bosz vervolgt: "En dan stelt zijn trainer hem in de volgende wedstrijd niet op. Ja, dan mag je ook wel even boos zijn, dat snap ik heel goed. Maandag heb ik hem verteld dat hij zou spelen en toen zei ik: nou, laat maar zien dat ik het verkeerd had."

Bosz vindt dat Driouech, met onder meer een assist in de eerste helft, een prima indruk heeft achtergelaten in de wedstrijd tegen Atlético Madrid: "Hij heeft het vanavond echt goed gedaan en daar ben ik hartstikke blij mee."

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Couhaib Driouech van PSV

Driouech steekt hand in eigen boezem na nederlaag: ‘Ik moet twee keer scoren’

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Dominik Szoboszlai van Liverpool

Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Atlético

PSV
2 - 3
Atlético Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Couhaib Driouech

Couhaib Driouech
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (17 apr. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
12
0
2024/2025
Jong PSV
3
2
2024/2025
PSV
15
2
2023/2024
Excelsior
26
6

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta
6
2
13
4
Paris SG
5
11
12
5
Inter
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético
6
3
12
8
Liverpool
6
3
12
9
Spurs
6
6
11
10
Dortmund
5
6
10
11
Chelsea
6
5
10
12
Man City
5
5
10
13
Sporting
6
4
10
14
Barcelona
6
3
10
15
Newcastle
5
7
9
16
Marseille
6
3
9
17
Galatasaray
6
0
9
18
Monaco
6
-1
9
19
PSV
6
4
8
20
Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabağ
5
-1
7
22
Napoli
5
-3
7
23
Juventus
5
0
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
6
-9
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel