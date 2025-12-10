PSV-aanvaller was boos dat hij na zijn heldenrol tegen Liverpool (1-4 winst) niet werd beloond door trainer Peter Bosz. Dat heeft de oefenmeester van de Eindhovenaren laten weten.

Bosz werd na de verloren wedstrijd tegen Atlético Madrid (2-3) gevraagd hoe Driouech omgaat met zijn rol in Eindhoven. Tegen Atleti mocht de rappe buitenspeler starten, maar normaal gesproken moet hij het bij de koploper van de Eredivisie doen met een reserverol.

"Hij was boos op mij na Liverpool. Dat snap ik volledig. Dat zou ik zelf ook zijn geweest. Hij heeft met die bokaal geslapen, want hij was de man van de wedstrijd."

Bosz vervolgt: "En dan stelt zijn trainer hem in de volgende wedstrijd niet op. Ja, dan mag je ook wel even boos zijn, dat snap ik heel goed. Maandag heb ik hem verteld dat hij zou spelen en toen zei ik: nou, laat maar zien dat ik het verkeerd had."

Bosz vindt dat Driouech, met onder meer een assist in de eerste helft, een prima indruk heeft achtergelaten in de wedstrijd tegen Atlético Madrid: "Hij heeft het vanavond echt goed gedaan en daar ben ik hartstikke blij mee."