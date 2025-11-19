Kees Luijckx heeft geen goed woord over voor de wedstrijd die Jong Oranje op de mat legde tegen Jong Israël. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger ging in de EK-kwalificatie met 3-1 onderuit op bezoek bij Israël en ziet het EK steeds verder uit beeld verdwijnen.

Jong Oranje kwam nog wel op een 0-1 voorsprong tegen de leeftijdsgenoten van Israël, maar zag de wedstrijd vervolgens beetje bij beetje uit de handen glippen. Na ruim een half uur spelen spelen was het Mohamad Abu Rumi de gelijkmaker binnenschieten. Kort voor rust kwam Israël zelfs nog op een 2-1 voorsprong. Na rust probeerde Jong Oranje zich te herpakken, maar het speel bleef wisselvallig. Uiteindelijk maakte Yanai Distelfeld er 3-1 van. Hierdoor staat de ploeg van Reiziger nu op een teleurstellende vierde plaats in de kwalificatiepoule en zal het alle zeilen moeten bijzetten om zich alsnog te kwalificeren.

De nederlaag van Jong Oranje komt ook ter sprake bij Voetbalpraat op ESPN. "Ik probeer een beetje te zoeken naar de goede woorden", steekt Luijckx van wal. "Het is een wedstrijd om je voor te schamen, als Jong Oranje-speler. Er was weinig sprake van revanchegevoelens ten opzichte van de eerdere wedstrijden. Qua beleving en winnaarsmentaliteit hebben ze het af laten weten. Want van Jong Israël moet je kunnen winnen."

"Deze gasten, en dat is misschien wel precies het punt, worden niet beoordeeld op dit soort wedstrijden. Dat wordt wel gezegd, maar uiteindelijk is dat niet zo", vervolgt de ESPN-analist. "Als Kees Smit straks een heel goede reeks Eredivisie-wedstrijden speelt, ook in topwedstrijden, dan roept Koeman hem misschien toch op voor het Nederlands elftal. Maar hier moet je je wel voor schamen, als Jong Oranje."

Door de nederlaag tegen Jong Israël heeft Jong Oranje kwalificatie voor het EK van 2027 niet meer in eigen hand.