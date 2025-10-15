Van een grote doorstroom van Jong Oranje naar ‘het grote’ Oranje is vooralsnog weinig te merken. De Telegraaf maakt de balans op na de interlandweek van de vernieuwde selectie van Michael Reiziger, en weet te concluderen dat op dit moment het dichtst bij een uitnodiging van Ronald Koeman is.

Jong Oranje bouwt aan een nieuwe selectie met het oog op het EK Onder 21 in Albanië en Servië van 2027. Op dat toernooi mogen alleen talenten die na 2003 geboren zijn meedoen. Tegen Bosnië-Herzegovina (EK-kwalificatie, 0-0) en Litouwen (oefenduel, 2-0 winst) kreeg de nieuwe lichting de kans om zich te laten zien aan Jong Oranje-bondscoach Reiziger.

Maar ook Koeman, bondscoach van de hoofdmacht van Oranje, zal met een schuin oog hebben gekeken naar de talenten. Het is echter de vraag welke spelers in aanmerking komen voor doorstroom naar het Nederlands elftal. “Vorige week gaf de bondscoach namelijk aan PSV - PEC Zwolle niet als referentie te zien, nadat hem werd gevraagd naar de afwezigheid van middenvelder Joey Veerman bij de selectie”, schrijft De Telegraaf.

In het Nederlands elftal waren slechts een aantal spelers aanwezig uit de Eredivisie. Dat gold niet voor Jong Oranje, waar juist heel veel spelers uit de Nederlandse competitie hun opwachting maakten. “Voorlopig lijkt Poku (21) (Bayer Leverkusen, red.) als enige optie aan de Koeman-criteria te voldoen door in het buitenland te spelen én te scoren. Bij zowel zijn club als bij Jong Oranje, waar hij tweemaal trefzeker was tegen Israël in september”, analyseert de ochtendkrant.