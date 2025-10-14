Live voetbal 1

Kees Smit droomt stiekem van WK met Oranje: 'Kan een stukje creativiteit toevoegen'

AZ-middenvelder Kees Smit in het shirt van Jong Oranje
Foto: © Imago
3 reacties
Frank Hoekman
14 oktober 2025, 12:28

Hoewel Kees Smit vrijdag pas zijn tweede wedstrijd voor Jong Oranje speelde, droomt de middenvelder van AZ 'stiekem' van een plek in de selectie van het Nederlands elftal op het WK van komende zomer. Dat zegt Smit in een interview met Mee Met Oranje.

De ster van de negentienjarige Smit is rijzende in de voetbalwereld. Afgelopen zomer werd topscorer én verkozen tot beste speler van het Europees Kampioenschap Onder-19, dat door Nederland werd gewonnen. In september volgde zijn debuut in Jong Oranje, in een met 2-2 gelijkgespeeld duel met de leeftijdgenoten uit Israël. De middenvelder leverde in die wedstrijd de assist bij de 1-1 van voormalig AZ-ploeggenoot Ernest Poku. Vrijdag stond Smit tegen Bosnië-Herzegovina (0-0) opnieuw aan de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

In het interview met Mee Met Oranje geeft Smit toe dat hij stiekem al gedroomd heeft van een plek in de WK-selectie van het 'grote' Oranje, al beseft hij ook dat dat nog 'ver weg is' en wil hij er eigenlijk liever niet over praten. Smit denkt echter wel dat hij 'een stukje creativiteit kan toevoegen' aan het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman. "Maar ik weet niet of dat realistisch is", zegt de middenvelder er gelijk achteraan. De concurrentie, met onder meer Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Justin Kluivert, Xavi Simons, Joey Veerman en Teun Koopmeiners, is immers niet misselijk. "Ik kijk veel wedstrijden van FC Barcelona en Liverpool, maar dan kijk ik niet specifiek wat ze (De Jong en Gravenberch, red.) doen", zegt Smit. "Ik kijk dan meer als voetballiefhebber en kan ervan genieten als ze iets moois doen. Die zijn wel echt bizar goed, dus het wordt heel lastig."

Smit: 'Meerdink heeft kwaliteiten die niet iedereen heeft'

Smits AZ-ploeggenoot Mexx Meerdink (22) ontving vorige week zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal, maar raakte op het trainingsveld geblesseerd en zag een mogelijk debuut daardoor in het water vallen. Inmiddels is duidelijk dat AZ langere tijd geen beroep op de spits kan doen. Smit geeft hoog op over de kwaliteiten van Meerdink. "Wat ik op trainingen zie, daar is hij echt heel goed. En hij heeft kwaliteiten die niet iedereen heeft. Ik denk dat als hij met nóg betere spelers speelt, dat hij zichzelf ook nog ontwikkelt. Dus ik denk dat hij wel van waarde kan zijn", aldus Smit.

Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frenkie de Jong Nederlands elftal

Marco van Basten kritisch op Frenkie de Jong na interland Oranje: ‘Hij was een postbode'

  • Gisteren, 22:00
  • Gisteren, 22:00
Ryan Gravenberch in actie voor het Nederlands elftal

Liverpool onderzoekt fysieke klachten van Ryan Gravenberch na interland van Oranje

  • Gisteren, 21:29
  • Gisteren, 21:29
Cody Gakpo Malta Nederland

Valentijn Driessen is kritisch op Cody Gakpo, die Rob Rensenbrink niet kent

  • Gisteren, 19:42
  • Gisteren, 19:42
7 3 reacties
Reageren
3 reacties
Vrij Dag
100 Reacties
513 Dagen lid
189 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Te hoog gegrepen. Koeman wil jongens die de pubertijd zijn ontgroeid. Daarom kan Veerman het ook schudden

Ferrari412T2
75 Reacties
750 Dagen lid
416 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, hopelijk in de toekomst. We hebben als Nederlands elftal een echte spits nodig. Zal in de toekomst Meerdink en Emegha worden hoop ik.

Zadkine
319 Reacties
647 Dagen lid
3.080 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar is de tijd dat je als spits er eerst 50 in moest schieten voordat er uberhaupt gesproken werd over een voorselectie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vrij Dag
100 Reacties
513 Dagen lid
189 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Te hoog gegrepen. Koeman wil jongens die de pubertijd zijn ontgroeid. Daarom kan Veerman het ook schudden

Ferrari412T2
75 Reacties
750 Dagen lid
416 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, hopelijk in de toekomst. We hebben als Nederlands elftal een echte spits nodig. Zal in de toekomst Meerdink en Emegha worden hoop ik.

Zadkine
319 Reacties
647 Dagen lid
3.080 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar is de tijd dat je als spits er eerst 50 in moest schieten voordat er uberhaupt gesproken werd over een voorselectie.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 19 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
7
1
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel