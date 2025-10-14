Kees Smit droomt stiekem van WK met Oranje: 'Kan een stukje creativiteit toevoegen'

Hoewel vrijdag pas zijn tweede wedstrijd voor Jong Oranje speelde, droomt de middenvelder van AZ 'stiekem' van een plek in de selectie van het Nederlands elftal op het WK van komende zomer. Dat zegt Smit in een interview met Mee Met Oranje.

De ster van de negentienjarige Smit is rijzende in de voetbalwereld. Afgelopen zomer werd topscorer én verkozen tot beste speler van het Europees Kampioenschap Onder-19, dat door Nederland werd gewonnen. In september volgde zijn debuut in Jong Oranje, in een met 2-2 gelijkgespeeld duel met de leeftijdgenoten uit Israël. De middenvelder leverde in die wedstrijd de assist bij de 1-1 van voormalig AZ-ploeggenoot Ernest Poku. Vrijdag stond Smit tegen Bosnië-Herzegovina (0-0) opnieuw aan de aftrap.

In het interview met Mee Met Oranje geeft Smit toe dat hij stiekem al gedroomd heeft van een plek in de WK-selectie van het 'grote' Oranje, al beseft hij ook dat dat nog 'ver weg is' en wil hij er eigenlijk liever niet over praten. Smit denkt echter wel dat hij 'een stukje creativiteit kan toevoegen' aan het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman. "Maar ik weet niet of dat realistisch is", zegt de middenvelder er gelijk achteraan. De concurrentie, met onder meer Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Justin Kluivert, Xavi Simons, Joey Veerman en Teun Koopmeiners, is immers niet misselijk. "Ik kijk veel wedstrijden van FC Barcelona en Liverpool, maar dan kijk ik niet specifiek wat ze (De Jong en Gravenberch, red.) doen", zegt Smit. "Ik kijk dan meer als voetballiefhebber en kan ervan genieten als ze iets moois doen. Die zijn wel echt bizar goed, dus het wordt heel lastig."

Smit: 'Meerdink heeft kwaliteiten die niet iedereen heeft'

Smits AZ-ploeggenoot Mexx Meerdink (22) ontving vorige week zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal, maar raakte op het trainingsveld geblesseerd en zag een mogelijk debuut daardoor in het water vallen. Inmiddels is duidelijk dat AZ langere tijd geen beroep op de spits kan doen. Smit geeft hoog op over de kwaliteiten van Meerdink. "Wat ik op trainingen zie, daar is hij echt heel goed. En hij heeft kwaliteiten die niet iedereen heeft. Ik denk dat als hij met nóg betere spelers speelt, dat hij zichzelf ook nog ontwikkelt. Dus ik denk dat hij wel van waarde kan zijn", aldus Smit.