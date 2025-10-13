Live voetbal

Marco van Basten kritisch op Frenkie de Jong na interland Oranje: ‘Hij was een postbode'

Frenkie de Jong Nederlands elftal
Foto: © Imago
0 reacties
Tijmen Gerritsen
13 oktober 2025, 22:00

Marco van Basten keek met teleurstelling naar het optreden van Frenkie de Jong tijdens de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Finland. De analist vond dat de middenvelder van FC Barcelona zich gedroeg als postbode.

"Ik vond dat Frenkie de Jong maar heel weinig naar voren speelde", begint Van Basten in het programma Rondo van Ziggo Sport. "Hij is was echt een postbode. Je zou juist verwachten dat hij het spel zou versnellen, maar dat viel tegen. Het was opvallend dat hij dat niet deed", zegt Van Basten.

Artikel gaat verder onder video

Van Basten haalt Pedri aan als voorbeeld. Hij vindt dat de collega-middenvelder van De Jong bij Barcelona een veel grotere aanvallende bijdrage levert: “Ik verwacht dat De Jong net als Pedri een beslissende pass aan een spits geeft. Dat is nu ver te zoeken bij hem. Ik vind het zonde. Het is een goede speler, die het overzicht heeft om een medespeler voorwaarts aan te spelen.”

Hoewel Van Basten De Jong eruit haalt als voorbeeld, benadrukt hij dat het probleem bij het hele elftal ligt: “Ik vind het sowieso heel kenmerkend voor het Nederlands elftal: niet snel naar voren spelen. Het gaat allemaal traag, ook in de opbouw.”

➡️ Meer Nederlands elftal nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Memphis Depay tijdens Nederland - Malta

Depay verwacht berichtje van Sneijder na overnemen assistrecord

  • Gisteren, 22:50
  • Gisteren, 22:50
Memphis Depay van Oranje

Kraay en Van Dongen geven compliment aan Depay voor ‘hele ondeugende’ jas

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Rafael van der Vaart en Ronald Koeman

Koeman na keiharde kritiek: 'Rafael en Pierre bekijken het van boven'

  • Gisteren, 20:59
  • Gisteren, 20:59
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Finland

4 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel