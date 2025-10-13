Marco van Basten keek met teleurstelling naar het optreden van tijdens de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Finland. De analist vond dat de middenvelder van FC Barcelona zich gedroeg als postbode.

"Ik vond dat Frenkie de Jong maar heel weinig naar voren speelde", begint Van Basten in het programma Rondo van Ziggo Sport. "Hij is was echt een postbode. Je zou juist verwachten dat hij het spel zou versnellen, maar dat viel tegen. Het was opvallend dat hij dat niet deed", zegt Van Basten.

Artikel gaat verder onder video

Van Basten haalt Pedri aan als voorbeeld. Hij vindt dat de collega-middenvelder van De Jong bij Barcelona een veel grotere aanvallende bijdrage levert: “Ik verwacht dat De Jong net als Pedri een beslissende pass aan een spits geeft. Dat is nu ver te zoeken bij hem. Ik vind het zonde. Het is een goede speler, die het overzicht heeft om een medespeler voorwaarts aan te spelen.”

Hoewel Van Basten De Jong eruit haalt als voorbeeld, benadrukt hij dat het probleem bij het hele elftal ligt: “Ik vind het sowieso heel kenmerkend voor het Nederlands elftal: niet snel naar voren spelen. Het gaat allemaal traag, ook in de opbouw.”