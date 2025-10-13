Live voetbal

AS: 'Salah-Eddine laat Oranje links liggen, toekomst wijst naar Marokko'

PSV-speler Anass Salah-Eddine
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
13 oktober 2025

Anass Salah-Eddine lijkt de switch te gaan maken naar het Marokkaanse nationale elftal, zo schrijft AS. Hoewel de verdediger van PSV in de verschillende Nederlandse jeugdelftallen speelde, denkt de krant dat hij niet zal uitkomen voor het Nederlands elftal.

Salah-Eddine keerde afgelopen zomer een halfjaar na zijn vertrek bij FC Twente terug op de Nederlandse velden. De linksback wordt door PSV gehuurd van AS Roma. Een toekomst in het Nederlands elftal lijkt de verdediger echter niet te zien zitten, stelt AS. Volgens de Spaanse krant denkt Salah-Eddine namelijk serieus over een stap naar Marokko.

In zijn jeugd doorliep Salah-Eddine de verschillende nationale jeugdteams van Nederland. In Jong Oranje kwam de verdediger dertien keer in actie, waaronder een keer in de basis op het EK Onder 21 van afgelopen zomer. De krant omschrijft de linksback als ‘zekerheidje aan de bal en iemand die zeer intens verdedigt’, wat goed in het profiel van bondscoach Walid Regragui past. “Hoewel hij in alle Nederlandse jeugdelftallen heeft gespeeld, inclusief Onder-21 op het EK van deze zomer, wijst zijn toekomst duidelijk naar Marokko”, klinkt het.

Overstap Ihattaren al rond

Waar Salah-Eddine nadenkt over een stap naar Marokko, heeft Mohamed Ihattaren deze al afgerond. De middenvelder kondigde afgelopen zomer aan in de toekomst voor het Afrikaanse land te willen spelen. Begin oktober heeft de Marokkaanse bond hem geregistreerd bij de FIFA als international van Marokko, schrijft AS. Daardoor kan hij nu opgeroepen worden.

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
6
3
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

