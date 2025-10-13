Koeman verklaart wissel Gravenberch: 'Hij had wat lichte klachten aan zijn hamstring'

werd zondagavond halverwege de wedstrijd van het Nederland tegen Finland noodgedwongen gewisseld. Dat verklaarde bondscoach Ronald Koeman na afloop van de met 4-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd. Volgens de keuzeheer had de middenvelder last van lichte hamstringklachten.

Het Nederlands elftal zette de voorbije week een flinke stap richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De manschappen van bondscoach Ronald Koeman boekten tot tweemaal toe een ruime zege en hebben nu aan een overwinning op bezoek bij Polen genoeg om zich officieel te kwalificeren.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Finland ging de ploeg met een 3-0 ruststand de kleedkamer in, maar toch voerde Koeman halverwege een wissel door. De bondscoach haalde Gravenberch, die speelde als controleur naast Frenkie de Jong, naar de kant en verving hem door Tijjani Reijnders. Commentator Jeroen Elshoff suggereerde dat Koeman wisselde om meerdere samenstellingen op het middenveld te zien.

Dat blijkt niet helemaal waar, zo onthulde Koeman na afloop voor de camera bij de NOS. "Ryan gaf aan dat hij wat lichte klachten aan zijn hamstring had. Daar hebben we natuurlijk geen enkel risico mee genomen", aldus de bondscoach, die zich niet wilde uitlaten over het feit of het middenveld met Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Justin Kluivert zijn voorkeur geniet. "Nee, want dan zou ik nu zeggen dat Reijnders een wisselspeler is. “Reijnders kan op de 6-positie spelen en ook echt wel op de 10-positie. Maar dat vond ik tegen Malta wat moeilijker.”

Koeman maakte de keuze voor Kluivert als aanvallende middenvelder tegen Finland vanwege het type speler dat hij is. "Dat vulde Justin vandaag goed in en dat zou Xavi Simons ook heel goed kunnen. Het is ook weleens moeilijk, want je houdt een geweldige speler (Reijnders, red.) op de bank. Maar het is een nationaal team, we willen heel veel. Dan horen zulke keuzes erbij", besluit de bondscoach, die zich zo goed als zeker kan opmaken voor het WK met Oranje.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google.