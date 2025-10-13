Live voetbal

Koeman verklaart wissel Gravenberch: 'Hij had wat lichte klachten aan zijn hamstring'

Ryan Gravenberch in actie voor het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
13 oktober 2025, 08:48

Ryan Gravenberch werd zondagavond halverwege de wedstrijd van het Nederland tegen Finland noodgedwongen gewisseld. Dat verklaarde bondscoach Ronald Koeman na afloop van de met 4-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd. Volgens de keuzeheer had de middenvelder last van lichte hamstringklachten.

Het Nederlands elftal zette de voorbije week een flinke stap richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De manschappen van bondscoach Ronald Koeman boekten tot tweemaal toe een ruime zege en hebben nu aan een overwinning op bezoek bij Polen genoeg om zich officieel te kwalificeren.

Tegen Finland ging de ploeg met een 3-0 ruststand de kleedkamer in, maar toch voerde Koeman halverwege een wissel door. De bondscoach haalde Gravenberch, die speelde als controleur naast Frenkie de Jong, naar de kant en verving hem door Tijjani Reijnders. Commentator Jeroen Elshoff suggereerde dat Koeman wisselde om meerdere samenstellingen op het middenveld te zien.

Dat blijkt niet helemaal waar, zo onthulde Koeman na afloop voor de camera bij de NOS. "Ryan gaf aan dat hij wat lichte klachten aan zijn hamstring had. Daar hebben we natuurlijk geen enkel risico mee genomen", aldus de bondscoach, die zich niet wilde uitlaten over het feit of het middenveld met Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Justin Kluivert zijn voorkeur geniet. "Nee, want dan zou ik nu zeggen dat Reijnders een wisselspeler is. “Reijnders kan op de 6-positie spelen en ook echt wel op de 10-positie. Maar dat vond ik tegen Malta wat moeilijker.”

Koeman maakte de keuze voor Kluivert als aanvallende middenvelder tegen Finland vanwege het type speler dat hij is. "Dat vulde Justin vandaag goed in en dat zou Xavi Simons ook heel goed kunnen. Het is ook weleens moeilijk, want je houdt een geweldige speler (Reijnders, red.) op de bank. Maar het is een nationaal team, we willen heel veel. Dan horen zulke keuzes erbij", besluit de bondscoach, die zich zo goed als zeker kan opmaken voor het WK met Oranje.

Hoe ziet jouw ideale middenveld voor het Nederlands elftal eruit?

Arena
1.166 Reacties
63 Dagen lid
2.677 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vond Gravenbergh weer tegenvallen. Reijnders vind ik sowieso beter dan hem en de Jong vind ik ook meestal goed. De Jong is een speler die niet zo opvalt maar hij is altijd kalm aan de bal en een leider op het middenveld. Ook al zie je hem niet steeds wijzen etc zoals bijvoorbeeld van Dijk vaak doet in de verdediging.

CG
2.497 Reacties
811 Dagen lid
13.327 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena. Ik weet (vooraf) niet waarom Reijnders beter is. Had hij dan niet in de basis moeten staan? !!

Arena
1.166 Reacties
63 Dagen lid
2.677 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@CG: dat bepaalt Koeman. Ik vind Reijnders beter aan de bal en meer aanvallend ingesteld.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

