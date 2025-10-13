Willem van Hanegem vindt Justin Kluivert 'een serieuze optie' voor Oranje

Willem van Hanegem ziet in 'een serieuze optie' voor het Nederlands elftal. Dat schrijft de oud-voetballer in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Volgens De Kromme wordt de aanvaller annex aanvallende middenvelder onderschat. Overigens wil Van Hanegem na de relatief eenvoudige zeges op Malta (0-4) en Finland (4-0) niet te hard van stapel lopen.

Het Nederlands elftal zette de voorbije week een flinke stap richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De manschappen van bondscoach Ronald Koeman boekten tot tweemaal toe een ruime zege en hebben nu aan een overwinning op bezoek bij Polen genoeg om zich officieel te kwalificeren.

Artikel gaat verder onder video

Na het duel op Malta was er veel kritiek voor Oranje, maar tegen Finland kwam de ploeg wat beter voor de dag. "Het was een hele zit, Malta uit en Finland thuis", beseft Van Hanegem. "Nee, het was niet opeens nu wel goed, die Finnen kunnen er namelijk heel erg weinig van. En na de 3-0 was het toch weer een heel lange tijd erg mager, wat Oranje liet zien?"

"Ik vind het wel gevaarlijk om conclusies te trekken na dit soort wedstrijden", gaat de voormalig Oranje-international verder. "Na Malta leek het opeens alsof Jurriën Timber was ontdekt. Hij dribbelde het middenveld af en toe in. Tegen Malta! En ga nou ook niet dergelijke conclusies trekken na een wedstrijdje tegen Finland", plaatst van Hanegem een kanttekening.

"Timber hoeft in dat soort wedstrijden alleen maar de bal vooruit te spelen, verdedigen hoeft niet. Dat vooruit spelen deed hij trouwens naar mijn inzien nog te weinig. De bal gaat te vaak terug", blikt Van Hanegem terug. "Bij Arsenal speelt hij alleen maar aan de zijkanten, dat zal niet toevallig zijn. Timber kan voetballen, maar laten we nou niet doen alsof we nu opeens ontdekken dat hij de ideale centrale man naast Van Dijk is."

Kluivert wordt onderschat volgens Van Hanegem

Wel is Van Hanegem blij dat Kluivert tegen Finland in de basis begon. "Dat Justin Kluivert speelde, vond ik leuk. Hij is een jongen die nog onderschat wordt, denk ik", erkent de voormalig Feyenoord-speler. "Hij werkt enorm hard, zet tegenstanders onder druk en is niet alleen maar uit op eigen succes. Maar goed, het WK is pas in de zomer en tot die tijd zal er nog veel veranderen met spelers bij clubs en qua blessureleed. Maar dat Kluivert een serieuze optie is, is duidelijk."

