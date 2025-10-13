Liverpool is een onderzoek gestart om de fysieke klachten van te onderzoeken. De middenvelder van het Nederlands elftal werd zondag in de wedstrijd tegen Finland (4-0) gewisseld vanwege klachten aan zijn hamstring.

“Ryan gaf aan dat hij lichte hamstringklachten had, dus hebben we uiteraard geen enkel risico genomen,” vertelde bondscoach Ronald Koeman zondagavond op de persconferentie na de gewonnen interland tegen Finland.

Het nieuws over een mogelijke hamstringblessure heeft inmiddels ook Liverpool bereikt. The Athletic meldt dat de nummer twee van de Premier League de fysieke klachten van Gravenberch direct gaat onderzoeken. Liverpool kan een serieuze blessure van de middenvelder er absoluut niet bij hebben, omdat de club kampt met meerdere blessures.

Zo heeft Ibrahima Konaté tijdens de interlandperiode een blessure opgelopen, en Liverpool-doelman Alisson Becker is ook geblesseerd aan zijn hamstring.