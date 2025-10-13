Ronald Koeman hoopt dat de KNVB erin slaagt oefenwedstrijden tegen toplanden te regelen in aanloop naar het WK. De bondscoach wil zich op die manier testen op het allerhoogste niveau. Wel moet de kwalificatiecyclus goed worden afgesloten.

Oranje ligt op koers om zich te plaatsen voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Met nog twee duels te spelen bezit de ploeg van Koeman de koppositie in groep G met drie punten meer dan nummer twee Polen. Nederland heeft daarnaast een positief doelsaldo van negentien vergeleken met een doelsaldo van zes van Polen. Daardoor heeft Oranje in november in principe genoeg aan een zege op Polen of Litouwen om zich te plaatsen voor het WK.

Artikel gaat verder onder video

Als Nederland zich direct plaatst voor de mondiale eindronde, heeft het in maart nog een interlandperiode om zich middels twee oefenduels voor te bereiden op het toernooi. Koeman hoopt dat zijn ploeg zich dan kan meten met ploegen van het allerhoogste niveau. “We zullen kijken of we dan sterke tegenstanders kunnen treffen”, laat de bondscoach weten op de persconferentie na Nederland - Finland (4-0).

Toch wilde de bondscoach niet te hard van stapel lopen, dus voegde hij er direct aan toe dat Nederland eerst de kwalificatiecyclus op goede wijze moet afsluiten. Dat Oranje daarin geen echte test heeft gehad, vindt Koeman geen probleem. “Je wil je kwalificeren, dus hoe makkelijker dat is, hoe beter.” Wel ziet de keuzeheer verbeterpunten, nadat Oranje tegen Litouwen en Malta op momenten niet goed voor de dag kwam. “Soms vallen we iets te ver terug, dat moet eruit. Want op een eindtoernooi kan je er dan zomaar uitliggen.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!