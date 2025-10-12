Koeman na keiharde kritiek: 'Rafael en Pierre bekijken het van boven'

Ronald Koeman is positief over de voorbije interlandperiode van het Nederlands elftal. Via zeges op Malta (0-4) en Finland (4-0) zette Oranje een grote stap richting deelname aan het WK 2026. Ook qua veldspel was een ontwikkeling te zien: Oranje speelde tegen Finland beter voetbal dan tegen Malta. Koeman heeft meegekregen dat Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart erg kritisch waren na het duel van donderdag.

Na de zege op Finland zegt Koeman tegen de NOS dat hij ‘van het eerste tot het laatste moment’ genoot langs de lijn. “We hebben alles gedaan om te winnen en veel kansen te creëren. Alleen jammer dat de vierde zo laat pas viel.” Cody Gakpo bepaalde in de 84ste minuut de eindstand.

Koeman laat weten dat zijn indruk van de interlandweek ‘positief’ is. “Niet alleen qua resultaat, ook vanwege het spel vanavond. De tweede wedstrijd is goed geweest, gelukkig. De vorige periode was minder, want dan sluit je wel met een overwinning af, maar niet met een prettig gevoel”, doelt hij op de periode met daarin een gelijkspel tegen Polen (1-1) en een moeizame zege op Litouwen (2-3).

Koeman: 'Dit moet de ondergrens zijn'

“Dit moet de ondergrens zijn, hoe wij spelen”, zegt Koeman over de interlandperiode die Oranje nu net achter de rug heeft. “Het kan niet altijd mooi zijn, maar het gaat er ook om dat je altijd gas geeft. Bij Spanje lopen ze zich het apezuur om druk te zetten. Wij willen nog wel eens even een momentje wandelen. Daar kunnen we nog aardige stappen in maken.”

Wat vindt Koeman van de kritiek die Oranje kreeg na de overwinning op Malta? “Spanje wint met 2-0 (van Georgië, red.), dan lees ik in de Spaanse kranten ‘een solide overwinning’. Het is ietsje anders als je, zoals Rafael en Pierre, het van afstand bekijkt van boven. Ja, dan had ik misschien ook na Malta gezegd dat het niet echt leuk was om naar te kijken.”

Van der Vaart begrijpt Koeman

Van der Vaart zegt die woorden wel te begrijpen: “Hij heeft natuurlijk ook gelijk: wij kijken wat er gebeurt. De ene keer hebben we een leuke avond en de andere keer niet. Zij moeten ervoor zorgen dat wij een leuke avond hebben en dat is vandaag gedaan.”

Van Hooijdonk zag dat Oranje tegen Finland beter druk zette dan in voorgaande wedstrijden. “Vanaf de eerste seconde was dat top. Het Nederlands elftal zat er bovenop, Finland kreeg geen seconde de tijd om naar oplossingen te zoeken. Het Nederlands elftal had heel snel de bal weer terug, dan kom je eigenlijk niet van de helft van de tegenstander af.”

