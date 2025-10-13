Het Nederlands elftal ligt op koers om zich te plaatsen voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bij een zege op Polen of Litouwen is Oranje praktisch zeker van deelname aan de eindronde. Om groepshoofd te zijn bij de loting is het echter van belang dat beide duels worden gewonnen.

Het WK van 2026 zal voor het eerst uit 48 deelnemers bestaan. Daardoor neemt het aantal groepen in de groepsfase ook toe. Waar het toernooi eerst uit acht groepen bestond, zullen dit er komende zomer twaalf zijn. De groepshoofden zullen naast de gastlanden Canada, Mexico en de VS bestaan uit de bovenste negen landen op de FIFA-wereldranlijst.

Artikel gaat verder onder video

Nederland bezet momenteel de zevende plaats op die ranglijst en is virtueel een van de groepshoofden. België staat er vlak achter, terwijl Kroatië, Italië, Marokko en Duitsland allen een wat grotere achterstand hebben. Op dit moment zijn de resultaten van de huidige interlandperiode nog niet verrekend. Naar boven toe heeft Oranje een kleine achterstand op Brazilië, terwijl Portugal een stuk verder voor staat.

Waar Nederland in november tegen Polen en Litouwen niet de volle buit hoeft te pakken om zich te plaatsen voor het WK, zou dit wel betekenen dat Oranje hoe dan ook bij de bovenste negen staat en daarmee dus groepshoofd is bij de loting in december. Dat is overigens niet per se gunstig, aangezien landen uit Pot 2 ook kunnen loten tegen de VS, Canada of Mexico, die op papier een stuk zwakker zijn dan bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk en Argentinië.

