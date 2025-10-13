Kees Kist heeft genoten van het Nederlands elftal tegen Finland (4-0), zo geeft hij aan in De Telegraaf. Toch is de oud-international geschrokken van het optreden van . De rechtsback was volgens Kist helemaal niet dominant, terwijl dat normaal zijn kracht is. Ook speelde volgens hem geen goede wedstrijd.

Nederland beleefde zondag een probleemloze avond in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland (4-0). Nadat Oranje een ‘zielloze’ wedstrijd had gespeeld op Malta (0-4), ging het op eigen bodem een stuk beter, zag Kist. Daarvoor geeft hij Koeman een ‘groot compliment’. “Je zag vanaf de eerste minuut dat de spelers er enorm veel zin in hadden. Ze hebben zich heel goed hersteld. Het was weer genieten van Oranje.”

Artikel gaat verder onder video

Toch konden niet alle spelers Kist bekoren. Zo beoordeelde hij Dumfries met een 5 voor zijn optreden. “Dumfries was niet zoals hij normaal gesproken is. Hij zat er zomaar een beetje bij. Zo kennen we hem niet, want normaal is hij juist heel dominant”, treurt de voormalig spits. Waar de rechtsback zich tegen Malta koest moest houden doordat Jeremie Frimpong voor hem stond, kreeg hij tegen Finland met Donyell Malen op de rechterflank wel de ruimte om buitenom te gaan. “Ik had verwacht dat hij er veel meer gebruik van zou maken.”

Gravenberch was onzichtbaar

Niet alleen Dumfries, maar ook Gravenberch krijgt een 5 van Kist na zijn optreden tegen Finland. “Hij moest de gaten achter Frenkie de Jong en Kluivert dichten. Dat kan wel, maar dan moet je er heel nadrukkelijk zijn. Deze keer was hij vrij onzichtbaar.” De 21-voudig international geeft aan Gravenberch normaal wel ‘een heel goede middenvelder’ te vinden, maar ziet hem liever niet in de basis bij Oranje. “Dit is het elftal waar Koeman mee moet starten. Met Reijnders dan op de plek van Gravenberch.”

