Maarten Wijffels bestempelt Justin Kluivert tot 'één van de winnaars van de interlandweek'

Maarten Wijffels vindt dat 'één van de winnaars van deze interlandweek' is bij het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder annex aanvaller kreeg tegen Finland (4-0) de kans in de basis en was direct betrokken bij twee doelpunten. De 26-jarige speler van Bournemouth kan de 'Georginio Wijnaldum-factor' terugbrengen bij Oranje.

Koeman probeerde de afgelopen week tegen Malta en Finland meerdere combinaties op het middenveld. Tegen Malta kreeg het trio Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders de kans, terwijl Gravenberch, De Jong en Kluivert tegen Finland aan de aftrap verschenen. Wijffels schetst dat de bondscoach op zoek is naar 'het best functionerende middenveld voor Oranje'.

Artikel gaat verder onder video

"Op papier leek het aanvankelijk simpel: krabbel de namen van Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders op het wedstrijdformulier en veel tegenstanders hijsen al bij voorbaat de witte vlag. Maar de praktijk blijkt weerbarstig: het trio is niet helemaal complementair aan elkaar", schrijft Wijffels in het Algemeen Dagblad. "Reijnders is bijvoorbeeld een speler met diepgang, maar hij wil tegelijkertijd ook graag op zoek naar de bal. De Jong zakt vaak ver in om de opbouw van achteruit te verzorgen, maar als Gravenberch dan hetzelfde doet, is het te veel van hetzelfde in het Nederlandse middenrif."

Koeman zag middenveld worstelen tegen Malta

Koeman zag ook dat het Gravenberch, De Jong en Reijnders het moeilijk hadden samen. "Ik vond dat de wedstrijd tegen Finland daarom nu een ander middenveldtrio nodig had", aldus Koeman. "Meer met een aanvallende 10, zoals Kluivert dat is, dan met een echte middenvelder zoals Reijnders op die plek. Ik was zeker nog niet over alles tevreden vanavond. Zo week Justin soms wel heel ver uit naar links en kwam hij in de ruimte van Cody Gakpo. Terwijl Gravenberch soms bijna rechtsback werd. In de rust hebben we het daarover gehad."

Kluivert 'één van de winnaars van deze interlandweek'

"Maar Kluivert mag je wel één van de winnaars van deze interlandweek noemen", erkent Wijffels. "Zonder ze één op één te willen vergelijken brengt hij de ‘Wijnaldum-factor’ in de nationale ploeg. In zijn toptijd bij Oranje was Georginio Wijnaldum ook een aanvallende ‘10’ die goed klikte met Memphis Depay als nummer 9. Dat duo werd zelfs een gouden tandem onder Koeman."

Koeman snapte de vergelijking wel en heeft tegen Finland ook een belangrijke les geleerd. "Dat alle combinaties met een type Kluivert goed kunnen zijn. Als je een ‘10’ hebt zoals Justin – of Xavi – dan maakt de combi van de twee middenvelders daarachter minder uit.’’

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.