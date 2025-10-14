was zondagavond bij Nederland - Finland twee keer aangever en pakte daarmee opnieuw een record. De spits van Corinthians is nu naast topscorer aller tijden ook de speler met de meeste assists in Oranje: 35. NU.nl zet daar echter een kanttekening bij, aangezien de statistiek pas sinds 1978 wordt bijgehouden.

Nadat Depay in september topscorer aller tijden werd van Oranje door Robin van Persie te passeren, nam de spits zondag het record met de meeste assists van Wesley Sneijder over. Volgens statistiekbureau Opta voert Depay nu beide ranglijsten aan, maar volgens NU.nl is daar wel een kanttekening bij te plaatsen: voor de lijst met assists is alleen gekeken naar interlands vanaf het WK in 1978.

“Dat 1978 als beginpunt geldt, heeft met de beschikbaarheid van de beelden te maken”, legt een woordvoerder van Opta uit. Via verschillende beeld- en krantenarchieven heeft het bureau geprobeerd om nog verder terug te gaan in de tijd, maar voor 1978 is te veel onduidelijk. Ook hoeft Opta niet op hulp van de KNVB te rekenen, omdat de bond alleen de doelpuntenmakers en opstellingen van de hele geschiedenis van Oranje in kaart heeft gebracht.

Spelers als Johan Cruijff, Abe Lenstra en Faas Wilkes zijn dus niet meegenomen in de ranglijst. Volgens sporthistoricus Jurryt van de Vooren is het haast onmogelijk verder terug te gaan. De eerste bewegende beelden van een interland van Oranje zijn van 1912, maar dit zijn flarden waarop geen goals te zien zijn. In 1952 was er voor het eerst een interland live op de Nederlandse tv, maar in die tijd was het te kostbaar om veel beelden te bewaren, waardoor er bijna niets bewaard is gekregen. Volgens Van de Vooren is het wel mogelijk om een overzicht te maken van alle assists van bijvoorbeeld Cruijff, maar is dat echt een gigantische klus.

Depay lijkt niet te hoeven vrezen

Toch lijkt Depay niet te hoeven vrezen voor zijn record, aangezien Lenstra tot 47 interlands kwam en Wilkes tot 38. Ook iemand als Coen Moulijn, bekend om zijn voorzetten, speelde slechts 38 keer in Oranje. Alleen Cruijff, die 48 interlands speelde, zou volgens NU.nl in de buurt van Depay kunnen komen. Opta geeft aan achttien assists van Cruijff tussen 1969 en 1977 in de database te hebben. “Er ontbreken nog beelden van enkele doelpuntrijke interlands. Het zou goed kunnen dat hij in de top vijf staat.”