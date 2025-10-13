moet de nieuwe linksback van Oranje worden, zo stelt Valentijn Driessen in Kick-off. De journalist van De Telegraaf ziet geen toekomst meer bij het Nederlands elftal voor en vindt dat Hartman meer potentie heeft dan . Ook van Stefan de Vrij verwacht Driessen dat hij niet mee zal gaan naar het WK.

Driessen verwacht dat Ronald Koeman binnenkort op een aantal posities zal doorselecteren bij het Nederlands elftal. “Ik denk dat De Vrij het heel moeilijk gaat krijgen”, noemt de verslaggever een speler voor wie hij geen toekomst ziet in Oranje. “Koeman is wel iemand die loyaal is naar veel spelers, daarom verandert er zo weinig. Maar mocht iemand zich nog aandienen, zal hij het best moeilijk krijgen. Ook omdat hij bij Inter nauwelijks minuten maakt.”

Hetzelfde geldt voor Aké, die dit seizoen zijn basisplaats kwijt is bij Manchester City. “Hij mocht zondag (tegen Finland, red.) dan een paar minuten spelen omdat hij heel belangrijk is voor de groep. Maar op het moment dat je iemand nodig hebt op linksback, moet je er wel staan en hij speelt ook bijna niet”, foetert Driessen. “Hij heeft Oranje nooit in de steek gelaten, maar als je niet functioneert…”

Waar Van de Ven de afgelopen wedstrijden de voorkeur kreeg aan de linkerkant van de verdediging, denkt Driessen dat juist Hartman een ‘hele goede vervanger’ is van Aké. “Als hij zich zo blijft ontwikkelen”, stelt hij wel een voorwaarde. “Als hij zo doorgaat en op zijn oude niveau terugkomt, is Hartman een serieuze kandidaat om wel mee te gaan.” Jeroen Kapteijns haakt erop in door te zeggen dat Van de Ven ook een goede indruk maakt. Hij zou de verdediger van Tottenham Hotspur verkiezen boven Hartman. Daar is Driessen het niet mee eens. “Als hij het niveau van Feyenoord haalt, zou ik altijd voor Hartman kiezen.”

