LIVE Jong Oranje | Van Bergen verdubbelt voorsprong tegen Litouwen

Jong Oranje speelt vanavond in Emmen een oefenwedstrijd tegen de leeftijdgenoten uit Litouwen. Om 18.30 uur wordt er afgetrapt in stadion De Oude Meerdijk. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger hoopt vertrouwen te tanken na de teleurstelling van afgelopen vrijdag, toen ondanks een enorme hoeveelheid kansen met 0-0 gelijk werd gespeeld in het EK-kwalificatieduel met Bosnië-Herzegovina. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de oefenwedstrijd Jong Oranje - Jong Litouwen.
