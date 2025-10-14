Live voetbal 1

LIVE Jong Oranje | Van Bergen verdubbelt voorsprong tegen Litouwen

Thom van Bergen
Foto: © ESPN
Redactie FCUpdate
14 oktober 2025, 18:28   Bijgewerkt: 19:54

Jong Oranje speelt vanavond in Emmen een oefenwedstrijd tegen de leeftijdgenoten uit Litouwen. Om 18.30 uur wordt er afgetrapt in stadion De Oude Meerdijk. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger hoopt vertrouwen te tanken na de teleurstelling van afgelopen vrijdag, toen ondanks een enorme hoeveelheid kansen met 0-0 gelijk werd gespeeld in het EK-kwalificatieduel met Bosnië-Herzegovina. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de oefenwedstrijd Jong Oranje - Jong Litouwen.

LIVE I Jong Oranje - Jong Litouwen

13m geleden

20:12

Update over Konadu

Een kwartier voor tijd meldt de spits zich in trainingskleding op de bank van Jong Oranje. Het incident loopt met een sisser af.

21m geleden

20:04

Dubbele wissel

Ro-Zangelo Daal maakt plaats voor Ernest Poku, terwijl Jorg Schreuders wordt vervangen Ezechiel Banzuzi.

37m geleden

19:48

2-0 Jong Oranje

Invaller Thom van Bergen knikt raak uit een voorzet van Jayden Slory. Na het uitvallen van Don-Angelo Konadu blijft de sfeer op De Oude Meerdijk echter rustig.

45m geleden

19:40

Tweede helft van start

Thom van Bergen is de vervanger van Don-Angelo Konadu.

1u geleden

19:26

Don-Angelo Konadu botst hard

In een volle sprint om de bal botst Don-Angelo Konadu hard tegen de doelman van Litouwen (Julius Virvilas). De spits blijft vervolgens roerloos liggen en de medische staf van Jong Oranje is er snel bij. Na een korte behandeling gaat de Ajacied per brancard van het veld. Vervolgens stapt hij zelf af en gaat Konadu zelf richting de kleedkamer. Dat was flink schrikken voor het publiek én de spelers in Emmen. “Konadu is out en dan is er gelijk paniek. De schrik zit erin bij de Litouwse verdedigers die er vlakbij staan”, reageerde ESPN-commentator Vincent Schildkamp direct na het moment. Hoe het nu met de aanvaller gaat, is nog niet bekend.  

Thom van Bergen vervangt Konadu aan het begin van de tweede helft.

1u geleden

19:20

Don-Angelo Konadu blijft roerloos liggen

Don-Angelo Konadu blijft roerloos liggen na een harde botsing.

1u geleden

19:11

1-0 Jong Oranje

Dave Kwakman kopt een hoekschop door en Isaac Babadi kan van dichtbij raak tikken: 1-0 in de 38e minuut.

1u geleden

19:06

Gele kaart Motiejus Šapola

De tweede gele kaart voor Litouwen, nu voor Motiejus Šapola. Hij torpodeert Dave Kwakman.

1u geleden

19:03

Bijna 1-0

Ro-Zangelo Daal geeft een indraaiende voorzet, die wordt getoucheerd door een Litouws been. De poging vlieg maar net naast. Uit de daaropvolgende hoekschop kopt Joshua Vertrouwd naast.

1u geleden

18:59

Vrije trap Jong Oranje

Na een overtreding op Don-Angelo Konadu mag Sam de Grand aanleggen, maar zijn voorzet is veel te hard.

1u geleden

18:57

Marvin Young in de fout

Marvin Young levert een vrije trap zo maar in, maar hij redt Jong Oranje met een goede sliding. De ploeg oogt achterin onzeker.

2u geleden

18:53

Jorg Schreuders legt aan

Jorg Schreuders heeft alle tijd om de bal goed te leggen, maar schiet recht op de doelman. Na twintig minuten nog steeds 0-0.

2u geleden

18:48

Eerste echte goede kans voor Oranje

Don-Angelo Konadu gaat nog onder de ba door, maar Ro-Zangelo Daal kan wel schieten. Zijn poging wordt geblokt. In de tegenstoot blokt Marvin Young een schot van Litouwen

2u geleden

18:44

Ro-Zangelo Daal probeert het

Ro-Zangelo Daal schiet over.

2u geleden

18:42

Angstmomentje Tom de Graaff

De debutant schat een terugspeelbal volledig verkeerd in, maar de poging van Litouwen gaat voorlangs.

