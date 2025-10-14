LIVE Jong Oranje | Van Bergen verdubbelt voorsprong tegen Litouwen

In een volle sprint om de bal botst Don-Angelo Konadu hard tegen de doelman van Litouwen (Julius Virvilas). De spits blijft vervolgens roerloos liggen en de medische staf van Jong Oranje is er snel bij. Na een korte behandeling gaat de Ajacied per brancard van het veld. Vervolgens stapt hij zelf af en gaat Konadu zelf richting de kleedkamer. Dat was flink schrikken voor het publiek én de spelers in Emmen. “Konadu is out en dan is er gelijk paniek. De schrik zit erin bij de Litouwse verdedigers die er vlakbij staan”, reageerde ESPN-commentator Vincent Schildkamp direct na het moment. Hoe het nu met de aanvaller gaat, is nog niet bekend.

Thom van Bergen vervangt Konadu aan het begin van de tweede helft.