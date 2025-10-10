Bosnië-Herzegovina houdt Jong Oranje op 0-0, zorgen om blessures Addai en Milambo

Het Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger is vrijdagavond opnieuw tegen puntverlies aangelopen in de EK-kwalificatiecyclus. In en tegen Bosnië-Herzegovina bleven de Nederlandse talenten steken op een 0-0 gelijkspel. Extra smet op de avond was het geblesseerd uitvallen van zowel als .

Reiziger ruimde in zijn basisopstelling ruimte in voor drie debutanten: Givairo Read (Feyenoord), Thijmen Blokzijl (FC Groningen) en Jayden Addai (Como) mochten alle drie voor het eerst hun opwachting maken. Read werd bovendien direct gebombardeerd tot reserve-aanvoerder achter Wouter Goes, die de band voor het eerst mocht dragen bij absentie van Rav van den Berg.

Jong Oranje begon in het akelig lege - en dus galmende - Grbavica-stadion sterk en ging vol goede moed op zoek naar de openingstreffer. Na eerste mogelijkheden voor Ernest Poku (redding) en Thom van Bergen (naast) was Mats Rots er na een kwartier spelen het dichtst bij. De FC Twente-speler krulde een vrije trap buiten bereik van de Bosnische doelman Mladen Jurkas op de paal. Vlak daarna kwam het debuut van Addai al tot een vroegtijdig einde. De oud-speler van AZ greep naar zijn hamstring en moest worden vervangen door huidig AZ-speler Ro-Zangelo Daal. Jong Oranje zakte daarna wat weg en raakte vlak voor rust nóg een pion kwijt. Antoni Milambo (Brentford) moest per brancard van het veld met, op het oog, een ernstige blessure.

Met nóg een FC Groningen-debutant, Jorg Schreuders, op de pek van de onfortuinlijke Milambo ging Jong Oranje ook na rust op zoek naar een verlossend doelpunt. Daal was daar vlak na de hervatting dichtbij, maar zag zijn schot via de vingertoppen van Jurkas op de lat belanden, waarna Poku niets met de rebound kon. Even later kreeg Ezechiel Banzuzi een aardige mogelijkheid, maar zijn kopbal verdween naast het doel. In de hoop wat te forceren bracht Reiziger Ajax-spits Don-Angelo Konadu voor Van Bergen. Kansen waren er daarna weer te over, maar wederom Banzuzi en Konadu stuitten beiden op de doelman.

Ook Isaac Babadi (PSV) en Jaden Slory (Feyenoord) werden door Reiziger nog binnen de lijnen gebracht. Babadi kreeg in blessuretijd nog wel een schietkansje, maar mikte over het doel van Jurkas. Ook deze invallers konden dus niets meer aan de patstelling veranderen en dus speelde Jong Oranje ondanks een voortdurend veldoverwicht opnieuw gelijk.