Reiziger over Goes: 'Sommige dingen niet slim, maar hij moet zijn winnaarsmentaliteit behouden'

Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje gaat voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Bosnië-Herzegovina in op de voortdurende commotie rond , die in het duel de aanvoerdersband mag dragen. Reiziger geeft aan dat hij met Goes in gesprek is gegaan over zijn veel besproken gedragingen in het veld.

Goes draagt de band omdat Rav van den Berg (1.FC Köln) deze interlandperiode ontbreekt. "Wouter is mijn tweede aanvoerder, dus het is logisch dat hij dan de band heeft", legt Reiziger uit voor de camera's van ESPN. In Nederland is Goes regelmatig onderwerp van gesprek vanwege zijn strapatsen in het veld, ook Reiziger wordt gevraagd naar de 'on-Nederlandse stijl van verdedigen' van het AZ-talent.

"Wat ik ervan vind?", zegt Reiziger. "Ik vind sowieso: Wouter heeft een hele Zuid-Amerikaanse winnaarsmentaliteit die je niet zo vaak tegenkomt. Die moet hij zeker behouden. Hij speelt op dit moment hele goede wedstrijden bij AZ. Natuurlijk ligt de aandacht en de focus op iets anders bij hem, maar hij speelt toch hele goede wedstrijden", aldus de bondscoach.

Reiziger vertelt vervolgens dat hij met Goes het gesprek aan is gegaan. "We hebben het erover. Dan geef je ook wel mee dat sommige dingen niet zo slim zijn. Maar hij moet zeker zijn winnaarsmentaliteit behouden", aldus de trainer.