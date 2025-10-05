Bas Nijhuis wil misdragingen van Wouter Goes hard bestraffen

Bas Nijhuis zal in de toekomst een gele kaart gaan geven op het moment dat de AZ-verdediger een tegenstander knijpt. In het programma Goedemorgen Eredivisie gaat de arbiter in op het gedrag van de jonge centrumverdediger.

"Als je dit ziet, dan kun je er geel voor geven", zegt Nijhuis over het knijpen van Goes. "Maar zie het maar eens wat iemand vastpakken en wat knijpen is... Spelers komen hier wel over naar mij toe. Ik heb het bij Heracles - AZ gehad. Toen kwam Jizz Hornkamp naar mij toe en die zei: ‘Mijn hele rug is blauw. Ik word geknepen.’

Nijhuis geeft aan dat hij door dit soort momenten wel meer gaat letten op het Goes: "Maar je kunt hem niet anders behandelen dan andere spelers. Je moet er objectief naar kijken", benadrukt Nijhuis, die ook aangeeft dat hij als scheidsrechter niet met voorbedachte raden aan een wedstrijd mag en kan beginnen.

"Als je nu de naam Goes noemt, dan heeft iedereen daar gelijk een gedachte bij. Dat moet je uitschakelen", vindt de arbiter.