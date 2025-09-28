Live voetbal 3

De Goffert uit zijn plaat in minuut 29: Goes krijgt geel voor 'irritant gedrag'

NEC - AZ
Mingus Niesten
28 september 2025, 13:14

De fans van NEC genoten zondag enorm in minuut 29: Wouter Goes kreeg toen geel van scheidsrechter Sander van der Eijk vanwege 'irritant gedrag'.

Goes wordt meer en meer aan de nationale schandpaal genageld: de verdediger maakt zich met zijn acties allesbehalve populair. Vorige week was duidelijk te zien dat de verdediger van AZ Ayase Ueda kneep, terwijl ook Tsuyoshi Watanabe eraan moest geloven. Verder haalt Goes op allerlei manieren het bloed onder de nagels van zijn directe tegenstander vandaan, waarbij hij vaak de grens opzoekt (en eroverheen gaat). Veel Nederlandse voetbalfans worden erg moe van de jonge verdediger.

Kenneth Perez opperde vorige week om sneller in te grijpen bij Goes en vaker kaarten te trekken, om wangedrag bij hem af te leren. Mogelijk is dat ook de instelling van Van der Eijk op zondag, want de arbiter gaf de speler van AZ voor iets relatief kleins een gele prent.

Goes vocht in de 28e minuut een duel aan de zijlijn uit met Bryan Linssen, waarna uiteindelijk de bal via de verdediger over de zijlijn rolde. Linssen wilde vervolgens snel ingooien, maar werd twee keren lichtjes geduwd door Goes, in een poging dat te beletten. De speler van NEC gooide de bal daarna tegen het hoofd van de verdediger aan. Van der Eijk had genoeg gezien en toonde Goes de gele kaart. "Dat kan het publiek in De Goffert wel bekoren", zei commentator Sjors Blaauw, die de acties van Goes als 'irritant gedrag' bestempelt.

Bas Sibum Heracles Almelo

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie met zeges voor Ajax, PSV en Heracles

PSV viert goal tegen Excelsior

PSV boekt moeizame zege op Excelsior maar verliest wéér een belangrijke pion

Kenneth Taylor en Oscar Gloukh vieren de 2-1 bij Ajax - NAC

Ajax met moeite langs tiental NAC: goal Taylor beslissend

peterdejong1983
peterdejong1983
Voetbalfans zijn hem zat, daarom is dkrw/hoofdstad/de scheids zo gek op hem. Want hij haat voetbal.

Voetbalfans zijn hem zat, daarom is dkrw/hoofdstad/de scheids zo gek op hem. Want hij haat voetbal.

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
6
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
AZ
6
5
12
5
Groningen
6
3
12
6
Twente
7
2
10

