Krabbendam komt met schokkende onthulling: 'Zijn arm is letterlijk bont en blauw, en rood'

is niet ongeschonden uit de strijd met Wouter Goes gekomen in de topper tussen AZ en Feyenoord. Clubwatcher Martijn Krabbendam onthult dat de Japanse stopper er de nodige verwondingen aan over heeft gehouden. Zo zou de arm van Watanabe 'letterlijk bont en blauw' zijn.

Goes zorgde bij veel voetbalfans in Nederland voor frustratie en onbegrip door zijn acties op zondagmiddag. Hij was in de eerste helft van de topper tussen AZ en Feyenoord druk in de weer met onder meer Ayase Ueda en Watanabe, waarbij hij sloeg, duwde en kneep. Ueda ging zelfs naar de grond van de pijn, maar zowel scheidsrechter Danny Makkelie als VAR Rob Dieperink leek het voorval te zijn ontgaan, want Goes kwam er zonder kaart of vrije trap tegen vanaf.

Artikel gaat verder onder video

Op X leidde het gedrag van Goes, zoals wel vaker, tot woedende reacties. "Die Goes mag week in week uit handelingen uitvoeren die werkelijk niets met voetbal te maken hebben. Hij heeft psychische hulp nodig. Suarez-achtige kortsluiting", schreef een twitteraar bijvoorbeeld. Ook diverse analisten hebben zich fel uitgesproken tegen het gedrag van Goes. Zo doet Kenneth Perez een dringend beroep op de AZ-verdediger om ermee te stoppen, terwijl Pierre van Hooijdonk met een bizarre opmerking kwam over Goes.

"Watanabe en Ueda zijn twee Japanse spelers. Zelfs met dit blijven ze de rust zelve. Watanabe stroopte nog wel zijn mouwen op, om te zien of het echt allemaal was gebeurd", steekt Krabbendam van wal in de Dick Voormekaar Podcast. "'Maar ik heb maandag mensen bij Feyenoord gesproken. En die arm van die Watanabe is echt letterlijk bont en blauw, en rood. Dat is gewoon niet normaal."

Michel van Egmond spreekt ook zijn verbijstering uit over het gedrag van de AZ-verdediger. "Hoe kan het dat hij, terwijl hij 21 of 22 jaar oud is, heel Feyenoord kan terroriseren?", aldus de presentator die Goes wel 'entertainment noemt, om vervolgens te beginnen over Ueda. "Ik zal er maar niet meer over beginnen en zal niks meer zeggen over die Ueda. Bij elk doelpunt word ik eraan herinnerd dat ik weleens heb gezegd dat er weinig leven in die man zit. Maar ik vraag me ook af waar je Ueda als tegenstander moet knijpen, en hoe hard, om een reactie te ontlokken. Behalve dat hij als een zoutzak op de grond gaat liggen. Negen van de tien spelers reageren toch iets feller", beseft de schrijver tot besluit.