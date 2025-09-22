Wouter Goes krijgt dringend advies: 'Je wordt zo zeer impopulair bij je collega's'

moet zijn gedrag op het veld zo snel mogelijk aanpassen. Dat advies geeft Kenneth Perez in Dit was het Weekend aan de verdediger van AZ. Door zijn vervelende maniertjes is Goes volgens de analist op weg om 'zeer impopulair' te worden te worden bij alles en iedereen.

Goes heeft inmiddels een heuse reputatie wat betreft zijn nare maniertjes. Vorig seizoen raakte de jonge centrale verdediger meermaals in opspraak vanwege zijn gedrag. Volgens oud-ploeggenoot Bruno Martins Indi is de jonge Goes daarmee aan de slag gegaan, maar in het duel met Feyenoord kwamen de fratsen van de 21-jarige rechtspoot weer tevoorschijn.

Bij een inworp van Feyenoord in de eerste helft besloot Goes om zijn directe tegenstander Ueda te slaan, te duwen en te knijpen. De spits van de Rotterdammers had daar dermate last van dat hij even gehurkt ging van de pijn. Scheidsrechter Danny Makkelie en VAR Rob Dieperink leek het te zijn ontgaan, want de AZ-verdediger werd niet bestraft voor zijn gedrag. Later in de eerste helft kreeg Goes het ook aan de stok met Tsuyoshi Watanabe, die ook slachtoffer werd van het knijpen van de rechtsbenige centrumverdediger.

“Dit mag dan dus”, aldus Kees Kwakman bij het zien van de beelden van Goes die Ueda knijpt en slaat. "Het is zo onnodig wat hij soms doet. Die gasten denken ook van: wat is dit voor malloot?", haakt Perez in. "Dan kan je als AZ wel blijven zeggen: we zijn zo blij om hem in ons team te hebben. Alleen op een gegeven moment gaat het zo irriteren dat je ook zeer impopulair wordt bij je collega’s, bij je tegenstanders. Op een gegeven moment is het niet zo heel leuk meer.”

Kwakman vol onbegrip over scheidsrechters

Kwakman geeft vervolgens te kennen de scheidsrechters niet te snappen. "Volgens mij hebben de scheidsrechters iedere maandag een bijeenkomst. Dit moet toch inmiddels wel bekend zijn? Makkelie doet niks en gaat in de rust tegen Watanabe zeggen: ga weg. Het is elke keer waarschuwen. Niet alleen tegen Goes en anderen, maar ook bij andere corners is het elke keer waarschuwen. Vandaag hebben ze Goes en Watanabe wel drie keer gewaarschuwd. Geef toch gewoon een gele kaart", is hij duidelijk

Perez stelt daarop dat Goes het 'ook wel weer slim' doet, aangezien Makkelie zich niet geroepen voelde om een strafschop te geven voor het knijpen en slaan van Goes. "Ik weet ook niet of het een penalty is”, benadrukt de analist, die er vervolgens door Wouter Bouwman op wordt gewezen dat de bal nog niet in het spel was omdat Feyenoord een inworp mocht nemen.

Perez adviseert Goes

Wel heeft de oud-voetballer van onder meer AZ, PSV en Ajax advies voor Goes. "Doe het niet meer", stelt hij. "Misschien heeft hij het wel nodig, alleen je wordt zeer impopulair bij alles en iedereen. Niemand vind je leuk als je het op deze manier doet. Misschien je tien medespelers en de trainer, maar op een gegeven moment is dat ook niet meer te handhaven. Het voelt gewoon niet lekker", besluit hij.