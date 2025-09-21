Wouter Goes misdraagt zich tegen Feyenoord: ‘Een tbs'er met proefverlof'

heeft zich in de topper tussen AZ en Feyenoord weer eens van zijn slechtste kant laten zien. Bij een inworp van Feyenoord liep de centrale verdediger van de Alkmaarders te bakkeleien met Ayase Ueda en sloeg, kneep en duwde hij de Japanse spits. Op X regent het woedende reacties over het gedrag van Goes.

Goes heeft inmiddels een heuse reputatie wat betreft zijn nare maniertjes. Vorig seizoen raakte de jonge centrale verdediger meermaals in opspraak vanwege zijn gedrag. Volgens oud-ploeggenoot Bruno Martins Indi is de jonge Goes daarmee aan de slag gegaan, maar in het duel met Feyenoord kwamen de fratsen van de 21-jarige rechtspoot weer tevoorschijn.

Bij een inworp van Feyenoord besloot Goes om zijn directe tegenstander Ueda te slaan, te duwen en te knijpen. De spits van de Rotterdammers had daar dermate last van dat hij even gehurkt ging van de pijn. Scheidsrechter Danny Makkelie en VAR Rob Dieperink leek het te zijn ontgaan, want de AZ-verdediger werd niet bestraft voor zijn gedrag.

Dat er niet opgetreden werd tegen het gedrag van Goes stuit vele mensen op X tegen het verkeerde been. "Die Goes mag week in week uit handelingen uitvoeren die werkelijk niets met voetbal te maken hebben. Hij heeft psychische hulp nodig. Suarez-achtige kortsluiting", klinkt het op het sociale medium. "Ondertussen loopt in Alkmaar weer een tbs'er met proefverlof", plaatst een ander. "

© ESPN