Wouter Goes misdraagt zich tegen Feyenoord: ‘Een tbs'er met proefverlof'

Wouter Goes duwt Ayase Ueda
Foto: © ESPN
6 reacties
Maurice Mazenier
21 september 2025, 17:24

Wouter Goes heeft zich in de topper tussen AZ en Feyenoord weer eens van zijn slechtste kant laten zien. Bij een inworp van Feyenoord liep de centrale verdediger van de Alkmaarders te bakkeleien met Ayase Ueda en sloeg, kneep en duwde hij de Japanse spits. Op X regent het woedende reacties over het gedrag van Goes.

Goes heeft inmiddels een heuse reputatie wat betreft zijn nare maniertjes. Vorig seizoen raakte de jonge centrale verdediger meermaals in opspraak vanwege zijn gedrag. Volgens oud-ploeggenoot Bruno Martins Indi is de jonge Goes daarmee aan de slag gegaan, maar in het duel met Feyenoord kwamen de fratsen van de 21-jarige rechtspoot weer tevoorschijn.

Artikel gaat verder onder video

Bij een inworp van Feyenoord besloot Goes om zijn directe tegenstander Ueda te slaan, te duwen en te knijpen. De spits van de Rotterdammers had daar dermate last van dat hij even gehurkt ging van de pijn. Scheidsrechter Danny Makkelie en VAR Rob Dieperink leek het te zijn ontgaan, want de AZ-verdediger werd niet bestraft voor zijn gedrag.

Dat er niet opgetreden werd tegen het gedrag van Goes stuit vele mensen op X tegen het verkeerde been. "Die Goes mag week in week uit handelingen uitvoeren die werkelijk niets met voetbal te maken hebben. Hij heeft psychische hulp nodig. Suarez-achtige kortsluiting", klinkt het op het sociale medium. "Ondertussen loopt in Alkmaar weer een tbs'er met proefverlof", plaatst een ander. "

Wouter Goes knijpt Ayase Ueda
© ESPN
Ayase Ueda heeft pijn na duel met Wouter Goes
© ESPN

FCJel
511 Reacties
778 Dagen lid
4.713 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

‘Het hoort bij z’n spel’ hoor je de hele tijd. Dit hoort helemaal niet in het spelletje thuis. Een beetje hard spelen ben ik wel fan van, het is een mannensport, maar dit is echt achterbaks en venijnig. Engnek

😎jurgen😎
21 Reacties
3 Dagen lid
13 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goes gaat net iets te ver hij zit tegen een elleboog aan van iemand als hij zo doorgaat

descheids
60 Reacties
3 Dagen lid
90 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ueda en feijenoord moeten niet miepen. Het is mannenvoetbal. Schrijf je dan maar in voor kleutervoetbal.

FCJel
511 Reacties
778 Dagen lid
4.713 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids knijpen ja? Dat zal wel heel mannelijk zijn voor je ja, dat snap ik wel.

descheids
60 Reacties
3 Dagen lid
90 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

met dat calimero gedoe van feijenoord worden ze nooit kampioen. En dat snappen de feijenoorders dus nooit.

😎jurgen😎
21 Reacties
3 Dagen lid
13 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 JA LALALAALA BUUUHRRIIEESJJJUUHH is descheids!!!!!!!!!! JALALALALA BUUUHHHRRRRIIIIEESJJJUUHHHH is descheids!!!!!!🤡🤡🤡🤡

