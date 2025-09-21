Gedrag Goes verbetert na gesprekken met ervaren ploeggenoot

houdt zich dit seizoen vooralsnog koest. De verdediger van AZ is in Nederland niet bepaald geliefd door zijn fratsen die hij afgelopen voetbaljaargang vertoonde op het veld. heeft meerdere gesprekken gevoerd met de jonge verdediger toen ze beiden bij AZ speelden.

Martins Indi verruilde AZ afgelopen zomer voor Sparta Rotterdam. In Alkmaar heeft de mandekker te maken gehad met Goes, die met regelmaat kritiek kreeg voor zijn gedrag op het veld. Bij Goedemorgen Eredivisie vraagt men zich af hoe het is om met de verdediger samen te spelen.

Artikel gaat verder onder video

“In eerste instantie nam ik er een beetje afstand van”, geeft Martins Indi aan, die zich later wel met de situatie ging bemoeien. “Ik heb toen een aantal gesprekken gevoerd met Wouter. Dat waren vrij korte gesprekken, want hij is een jongen die zich over het algemeen niet heel veel aantrekt van buitenaf.” Nadat Goes een paar keer stevige kritiek had ontvangen, moest Martins Indi een afweging maken. “Wanneer ga je nou het gesprek met zo’n jongen aan en wanneer niet.”

“Je moet iemand ook de ruimte geven om zijn eigen emoties een plaats te geven”, stelt de routinier. Goes is volgens de tafel wel iemand met ‘passie’, wat in Nederland nog wel eens ontbreekt bij verdedigers. “Je kunt passie op verschillende manieren uiten. Hij doet het door te juichen als hij een tackle maakt”, gaat Martins Indi verder. “Dat doet hij nu wat minder, maar het past wel bij hem.” Kraay vraagt of Goes nu ‘twintig procent minder’ agressief is. “Volgens mij is hij daar wel mee aan de slag gegaan”, besluit de voormalig AZ’er.