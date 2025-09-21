Live voetbal 9

Gedrag Goes verbetert na gesprekken met ervaren ploeggenoot

AZ-verdediger Wouter Goes
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
21 september 2025, 13:12

Wouter Goes houdt zich dit seizoen vooralsnog koest. De verdediger van AZ is in Nederland niet bepaald geliefd door zijn fratsen die hij afgelopen voetbaljaargang vertoonde op het veld. Bruno Martins Indi heeft meerdere gesprekken gevoerd met de jonge verdediger toen ze beiden bij AZ speelden.

Martins Indi verruilde AZ afgelopen zomer voor Sparta Rotterdam. In Alkmaar heeft de mandekker te maken gehad met Goes, die met regelmaat kritiek kreeg voor zijn gedrag op het veld. Bij Goedemorgen Eredivisie vraagt men zich af hoe het is om met de verdediger samen te spelen.

Artikel gaat verder onder video

“In eerste instantie nam ik er een beetje afstand van”, geeft Martins Indi aan, die zich later wel met de situatie ging bemoeien. “Ik heb toen een aantal gesprekken gevoerd met Wouter. Dat waren vrij korte gesprekken, want hij is een jongen die zich over het algemeen niet heel veel aantrekt van buitenaf.” Nadat Goes een paar keer stevige kritiek had ontvangen, moest Martins Indi een afweging maken. “Wanneer ga je nou het gesprek met zo’n jongen aan en wanneer niet.”

“Je moet iemand ook de ruimte geven om zijn eigen emoties een plaats te geven”, stelt de routinier. Goes is volgens de tafel wel iemand met ‘passie’, wat in Nederland nog wel eens ontbreekt bij verdedigers. “Je kunt passie op verschillende manieren uiten. Hij doet het door te juichen als hij een tackle maakt”, gaat Martins Indi verder. “Dat doet hij nu wat minder, maar het past wel bij hem.” Kraay vraagt of Goes nu ‘twintig procent minder’ agressief is. “Volgens mij is hij daar wel mee aan de slag gegaan”, besluit de voormalig AZ’er.

➡️ Meer AZ nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman en Cristian Willaert analyseren FC Groningen - Telstar

Kwakman vol ongeloof: 'Hoe verzin je het dat je hier niet voor fluit?'

  • Gisteren, 22:04
  • Gisteren, 22:04
John Heitinga als trainer van Ajax

Henk Spaan wijst één speler aan: ‘Ajax moet doodsbang voor hem zijn’

  • Gisteren, 10:23
  • Gisteren, 10:23
Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

  • vr 19 september, 21:15
  • 19 sep. 21:15
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
descheids
55 Reacties
3 Dagen lid
85 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goes moet niet teveel naar Martins Indi luisteren. Dat is geen goed voorbeeld. Heeft uiteindelijk bij geen enkele topclub gespeeld dus daar moet je niet teveel waarde aan toekennen mbt zijn adviezen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
55 Reacties
3 Dagen lid
85 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goes moet niet teveel naar Martins Indi luisteren. Dat is geen goed voorbeeld. Heeft uiteindelijk bij geen enkele topclub gespeeld dus daar moet je niet teveel waarde aan toekennen mbt zijn adviezen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
4
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Groningen
6
3
12
4
Ajax
5
6
11
5
AZ
4
5
10
6
Fortuna
6
1
10
7
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel