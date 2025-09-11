EA zet opmerkelijke speler in rijtje met beste negen Eredivisievoetballers

Het is bekend welke negen spelers volgens EAFC de beste van de Eredivisie zijn. Opvallend genoeg horen er spelers van AZ en NEC bij dat rijtje namen, maar staat er geen Ajacied in de top negen.

EAFC is de opvolger van FIFA, de grootste voetbalgame ter wereld. In 2022 liep de licentie voor het spel van de wereldvoetbalbond af en ging EA met een nieuwe naam verder. Qua reputatie en naamsbekendheid, die vooral werden opgebouwd voor 2022, blijft EAFC wel mijlenver voorstaan op de concurrentie.

Artikel gaat verder onder video

Elk jaar zijn spelers zeer benieuwd naar de nieuwe ratings op het spel: welk cijfer is er dat jaar aan hun favoriete speler gekoppeld? Op basis van prestaties werkt EA de beoordelingen steeds bij, waarbij onder andere de snelheid, passvaardigheid en fysieke capaciteiten van een speler worden bijgewerkt. Voetballers worden op verschillende vaardigheden beoordeeld, waarbij het getal 1 het laagst is en 99 het hoogst. Op 26 september komt het nieuwe spel (EAFC 26) pas uit, maar om gamers en fans wat te teasen, worden de spelersbeoordelingen deze maand langzaam naar buiten gebracht.

Donderdag werden de beoordelingen van de beste Eredivisiespelers naar buiten gebracht. PSV is duidelijk hoofdleverancier: de kampioen van vorig seizoen levert zes spelers uit de topnegen. Feyenoord, AZ en NEC vullen de lijst aan met Quinten Timber, Jordy Clasie en Jasper Cillessen. Opvallend genoeg is er geen speler van Ajax, de nummer twee van afgelopen seizoen, in dit rijtje te bekennen. Opmerkelijke afwezigen zijn bijvoorbeeld Sem Steijn, Kenneth Taylor en Troy Parrott.

Beste Eredivisiespelers volgens EAFC:

81: Ivan Perisic (PSV)

80: Jerdy Schouten (PSV)

80: Quinten Timber (Feyenoord)

79: Jasper Cillessen (NEC)

79: Jordy Clasie (AZ)

79: Sergiño Dest (PSV)

79: Mauro Júnior (PSV)

79: Ismael Saibari (PSV)

79: Joey Veerman (PSV)