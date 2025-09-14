Smit spreekt ambitieuze doelstelling voor dit seizoen uit

zet dit seizoen erg hoog in bij AZ, zo laat hij weten in gesprek met de NOS. De talentvolle middenvelder hoopt dit seizoen met de Alkmaarders een prijs te kunnen pakken.

Smit is dit seizoen onbetwist basisspeler bij AZ, waar hij het vorig jaar nog regelmatig moest doen met invalbeurten. Afgelopen zomer wist de middenvelder met Oranje Onder 19 Europees kampioen te worden. Daarnaast kroonde Smit zich tot Speler van het Toernooi én topscorer.

Dit seizoen hoopt Smit die vorm mee te nemen naar AZ, zo laat hij weten bij Studio Sport Voetbal. De middenvelder wordt gevraagd naar zijn doelen voor het huidige seizoen. “Ik wil zo veel mogelijk spelen en zo veel mogelijk belangrijk zijn”, laat de negentienjarige weten. Tot dusver speelde Smit tien officiële duels voor AZ, waarin hij drie keer een assist gaf.

Smit heeft niet alleen op persoonlijk vlak een doelstelling, maar ook met zijn ploeg. “Ik wil zo hoog mogelijk eindigen en misschien wel een prijs pakken dit seizoen. Dat zou wel heel mooi zijn”, besluit hij zijn antwoord. Naast de Eredivisie en KNVB Beker neemt AZ ook deel aan de Conference League, waarin de Alkmaarders een goede kans maken om ver te komen.