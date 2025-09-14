Live voetbal 4

Smit spreekt ambitieuze doelstelling voor dit seizoen uit

Kees Smit van AZ
Foto: © NOS
1 reactie
Niels Hassfeld
14 september 2025, 20:43

Kees Smit zet dit seizoen erg hoog in bij AZ, zo laat hij weten in gesprek met de NOS. De talentvolle middenvelder hoopt dit seizoen met de Alkmaarders een prijs te kunnen pakken.

Smit is dit seizoen onbetwist basisspeler bij AZ, waar hij het vorig jaar nog regelmatig moest doen met invalbeurten. Afgelopen zomer wist de middenvelder met Oranje Onder 19 Europees kampioen te worden. Daarnaast kroonde Smit zich tot Speler van het Toernooi én topscorer.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen hoopt Smit die vorm mee te nemen naar AZ, zo laat hij weten bij Studio Sport Voetbal. De middenvelder wordt gevraagd naar zijn doelen voor het huidige seizoen. “Ik wil zo veel mogelijk spelen en zo veel mogelijk belangrijk zijn”, laat de negentienjarige weten. Tot dusver speelde Smit tien officiële duels voor AZ, waarin hij drie keer een assist gaf.

Smit heeft niet alleen op persoonlijk vlak een doelstelling, maar ook met zijn ploeg. “Ik wil zo hoog mogelijk eindigen en misschien wel een prijs pakken dit seizoen. Dat zou wel heel mooi zijn”, besluit hij zijn antwoord. Naast de Eredivisie en KNVB Beker neemt AZ ook deel aan de Conference League, waarin de Alkmaarders een goede kans maken om ver te komen.

➡️ Meer AZ nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kenneth Taylor van Ajax

EA zet opmerkelijke speler in rijtje met beste negen Eredivisievoetballers

  • do 11 september, 18:12
  • 11 sep. 18:12
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ neemt na deadline nog afscheid van vleugelspeler

  • za 6 september, 17:08
  • 6 sep. 17:08
Jeroen Manschot

'Vierde official begrijpt niets van besluit Jeroen Manschot in Eredivisie-kraker'

  • ma 1 september, 07:25
  • 1 sep. 07:25
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
689 Reacties
34 Dagen lid
1.901 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima jongen. Speelt goed en heeft ambitie. Goed bezig. Ik gun het hem.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
689 Reacties
34 Dagen lid
1.901 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima jongen. Speelt goed en heeft ambitie. Goed bezig. Ik gun het hem.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 19 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
4
0
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9
6
Utrecht
5
7
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel