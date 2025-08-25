Hugo Borst noemt spits van wie PSV, Ajax en Feyenoord allemaal dromen

Hugo Borst is groot fan van , zo maakt hij duidelijk in zijn column in het Algemeen Dagblad. De spits is bij AZ weliswaar tweede keuze achter Troy Parrott, maar volgens de schrijver is Meerdink net zo goed. Borst is ervan overtuigd dat PSV, Ajax en Feyenoord allen zouden willen dat ze de 22-jarige in de spits hadden staan.

Het Nederlands elftal speelt over ruim een week interlands tegen Polen en Litouwen. Waar Ronald Koeman op de meeste posities genoeg keuze heeft, is er volgens Borst in de voorhoede sprake van een ‘daverend gat’. Zo is Memphis Depay niet fit, heeft Brian Brobbey geen ritme en is Wout Weghorst volgens de columnist meer een pinchhitter dan basisspeler. Borst zou het ‘te rechtvaardigen’ vinden om te experimenteren met Joël Piroe, die topscorer werd van de Championship.

“Dat geldt nog meer voor Mexx Meerdink”, maakt hij zich hard voor de spits van AZ. “Ik hoor het een scout al roepen aan een vergadertafel: ‘Maar dat joch is reserve bij AZ, die kun je toch niet selecteren voor Oranje?’” Koeman maakte onlangs al duidelijk dat hij van mening is dat Meerdink bij AZ eerst een basisplaats moet afdwingen, voor hij in aanmerking komt voor het Nederlands elftal.

“Hij is wissel ja, maar achter de beste spits van de eredivisie, Troy Parrott. Meerdink is even goed. PSV, Ajax en Feyenoord zouden willen dat ze Mexx in de spits hadden staan nu”, weet Borst zeker. “Geen enkele oud-voetballer twijfelt aan de kwaliteiten van Meerdink.”

Koeman doet er dan ook verstandig aan om Meerdink op te roepen, zoals hij in het verleden al wisselspelers van topclubs opriep. “Koeman is een pragmaticus. De bondscoach weet als geen ander dat een loopbaan ineens in een versnelling kan raken”, legt de columnist uit. “Als hij ’m selecteert kan hij Mexx observeren, op de bank zetten, laten invallen of ’m in de basis laten beginnen. Vrijdag aanstaande horen we het. Het selecteren van Mexx Meerdink is volkomen logisch.”