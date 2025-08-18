Live voetbal 2

Ajax ontvangt enorm bod voor Brian Brobbey

Ajax-spits Brian Brobbey
Mingus Niesten
18 augustus 2025, 20:21

Ajax heeft een bod van ruim twintig miljoen euro ontvangen van Stade Rennais, voor de diensten van Brian Brobbey. Dat meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans.

Brobbey lijkt na een teleurstellend afgelopen seizoen (vier Eredivisie-doelpunten) al de hele transferzomer te azen op een overstap, maar wees naar verluidt wel een aanbieding van Como af. Nu komt Stade Rennais voorbij. De Franse club, die vorig seizoen op de twaalfde plek in Ligue 1 eindigde, zag maandag zijn eerste spits vertrekken en zoekt nu naar een vervanger. Arnaud Kalimuendo maakte vorig zeventien competitiedoelpunten en verdiende zo een transfer naar Nottingham Forest. De 22-jarige spits leverde Rennes meer dan dertig miljoen euro op.

Brobbey zou dan ook de opvolger van Kalimuendo kunnen worden. Het bod dat maandag door Rennes is neergelegd, is volgens Ajax nog niet goed genoeg, maar de onderhandelingen kunnen nu van start gaan. Onder andere Alex Kroes en Marijn Beuker zouden vrede hebben met een vertrek van de bonkige spits, terwijl Brobbey zelf ook voor een nieuw avontuur zou willen gaan. Het is echter niet duidelijk of de aanvaller ook zelf naar Bretagne zou willen verkassen.

Ook het Duitse VfB Stuttgart, het Italiaanse AS Roma en het Engelse Sunderland willen de spits naar verluidt wel overnemen. Mogelijk zorgt dit bod voor een versnelling in het transferproces. Mocht Ajax Brobbey voor een mooi bedrag kunnen verkopen, kunnen de Amsterdammers het verdiende geld investeren in een controleur, een nieuwe spits en eventueel een linksbenige verdediger. Brobbey heeft nog een contract voor twee jaar bij Ajax en werd in 2022 voor dik zestien miljoen teruggehaald van RB Leipzig. Momenteel kampt de international met een enkelblessure.

12deman
96 Reacties
50 Dagen lid
132 Likes
12deman
Kameraden de propaganda machine draait weer op volle toeren een week voor het sluiten van de markt. Zielig hoe Ajax de media bespeelt. Over een week zit Brobby nog steeds op de bank bij Ajax en is ie zijn salaris nog steeds niet waard

Voetbalhoofdstad
309 Reacties
20 Dagen lid
1.007 Likes
Voetbalhoofdstad
top2, dus premium prijzen. Mag nog wel oplopen naar 30mln. BAM

Arena
92 Reacties
7 Dagen lid
309 Likes
Arena
Meteen verkopen zou ik zeggen. Niet te moeilijk doen, Kroes. Weg is weg.

Martine
72 Reacties
193 Dagen lid
265 Likes
Martine
@Arena zeker gelijk verkopen. Eindelijk weer eentje zonder verlies 🤡🤡. Strik erom en weg

Arena
92 Reacties
7 Dagen lid
309 Likes
Arena
Waarom de 🤡?

Hahahahahaha en jullie dan
1.000 Reacties
779 Dagen lid
7.110 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@Martine durf je je hier weer te vertonen na dat fc van seumeren gisteren verloren heeft

Martine
72 Reacties
193 Dagen lid
265 Likes
Martine
@Hahahahahaha en jullie dan. Jawel hoor. Er zijn altijd dagen dat het tegen zit. De een verliest de andere (die doordeweeks niet voetbalde) speelt gelijk. Shit happens

SWVoetbal
20 Reacties
66 Dagen lid
32 Likes
SWVoetbal
€ 20.000.000.... Met alle respect, strik erom en desnoods op de fiets wegbrengen !

Hahahahahaha en jullie dan
1.000 Reacties
779 Dagen lid
7.110 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@SWVoetbal je wordt morgen om 14 uur verwacht bij de Johan Cruijff Arena en pomp je banden goed op van je fiets en geen racefiets graag hahahahaha

12deman
96 Reacties
50 Dagen lid
132 Likes
12deman
De hoop zo mooi de teleurstelling zo groot

Hahahahahaha en jullie dan
1.000 Reacties
779 Dagen lid
7.110 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@12deman doet me denken aan vorige week dinsdagavond

Vriendje Stokvis
645 Reacties
333 Dagen lid
7.027 Likes
Vriendje Stokvis
Twintig miljoen gelijk doen. Het is wel wat minder dan de tachtig miljoen die de kenners voorspelde hier. Maar voor een spits die niet kan scoren is het best veel geld.

12deman
96 Reacties
50 Dagen lid
132 Likes
12deman
@Vriendje Stokvis alsof Ajax Stade betaald om Brobby te kopen. Nieuws wordt alleen nergens bevestigd

Arena
92 Reacties
7 Dagen lid
309 Likes
Arena
Er heeft niemand 80 miljoen voorspeld, knul. Niet zo raar doen.

Voetbalhoofdstad
309 Reacties
20 Dagen lid
1.007 Likes
Voetbalhoofdstad
@arena, ze zijn jaloers op de premium prijzen van kroes.

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

