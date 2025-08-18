Ajax ontvangt enorm bod voor Brian Brobbey

Ajax heeft een bod van ruim twintig miljoen euro ontvangen van Stade Rennais, voor de diensten van . Dat meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans.

Brobbey lijkt na een teleurstellend afgelopen seizoen (vier Eredivisie-doelpunten) al de hele transferzomer te azen op een overstap, maar wees naar verluidt wel een aanbieding van Como af. Nu komt Stade Rennais voorbij. De Franse club, die vorig seizoen op de twaalfde plek in Ligue 1 eindigde, zag maandag zijn eerste spits vertrekken en zoekt nu naar een vervanger. Arnaud Kalimuendo maakte vorig zeventien competitiedoelpunten en verdiende zo een transfer naar Nottingham Forest. De 22-jarige spits leverde Rennes meer dan dertig miljoen euro op.

Brobbey zou dan ook de opvolger van Kalimuendo kunnen worden. Het bod dat maandag door Rennes is neergelegd, is volgens Ajax nog niet goed genoeg, maar de onderhandelingen kunnen nu van start gaan. Onder andere Alex Kroes en Marijn Beuker zouden vrede hebben met een vertrek van de bonkige spits, terwijl Brobbey zelf ook voor een nieuw avontuur zou willen gaan. Het is echter niet duidelijk of de aanvaller ook zelf naar Bretagne zou willen verkassen.

Ook het Duitse VfB Stuttgart, het Italiaanse AS Roma en het Engelse Sunderland willen de spits naar verluidt wel overnemen. Mogelijk zorgt dit bod voor een versnelling in het transferproces. Mocht Ajax Brobbey voor een mooi bedrag kunnen verkopen, kunnen de Amsterdammers het verdiende geld investeren in een controleur, een nieuwe spits en eventueel een linksbenige verdediger. Brobbey heeft nog een contract voor twee jaar bij Ajax en werd in 2022 voor dik zestien miljoen teruggehaald van RB Leipzig. Momenteel kampt de international met een enkelblessure.