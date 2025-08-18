Verweij weet precies wie binnen Ajax zeer gecharmeerd is van Álvarez

wordt in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar het is zeer de vraag of de Mexicaan komend seizoen in de Johan Cruijff ArenA te zien is. Dat heeft onder andere te maken met zijn salaris. Mike Verweij onthult wie binnen Ajax Álvarez heel graag zou willen halen.

De huidige middelste linie bij Ajax botert nog niet helemaal: na het vertrek van Jordan Henderson zit er eigenlijk geen sterke controlerende middenvelder in de selectie van de Amsterdammers. Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Steven Berghuis zijn bovendien vooral aanvallend ingesteld. Daardoor zou de komst van Álvarez, die bij West Ham op een zijspoor is beland, heel erg goed kunnen uitpakken. Toch ziet Verweij een belangrijke reden om de Mexicaan niet naar Amsterdam te halen, zo vertelt hij in de podcast Kick-Off: "Ik zou het heel gek vinden als de rvc niet voor zijn komst gaat liggen. Je laat Henderson vertrekken omdat hij zes miljoen verdient en Álvarez schijnt bij West Ham nog meer te verdienen. Het zou om bijna zeven miljoen gaan. Dan zijn alle bezuinigingen van Kroes op de salarissen ook weer tenietgedaan."

Verweij kan overigens ook onthullen welke persoon binnen Ajax vooral om de transfer van Álvarez zou vragen. "Ik hoorde, en dat verbaast me nog het meest van allemaal, dat vooral Heitinga wil dat Álvarez komt. Dan komt het dus van een passant." De journalist van De Telegraaf stipt ook het ontbreken van financiële logica nog eens aan. Je huurt hem (Álvarez, red.), dus het is eigenlijk je geld weggooien. Als je je niet voor de Champions League plaatst, ben je een hoop geld kwijt. Ik zou het dan ook krankzinnig vinden."

Verweij weet ook te melden dat het lijstje met alternatieven voor Álvarez kleiner en kleiner wordt. "Omdat Kaplan en Mannsverk tot nog toe bij Ajax blijven, vallen steeds meer mensen van dat grote lijstje af." De journalist weet echter niet wie er op dat lijstje staat. "Maar jonge, talentvolle spelers die voor een klein prijsje op te halen waren, zien ze nu links en rechts naar andere clubs vertrekken." Verweij sluit dan ook niet uit dat er uiteindelijk iemand gehuurd zal worden. Valentijn Driessen zou Kodai Sano van NEC, 'die ook comfortabel aan de bal is' wel een goede optie voor de Amsterdammers vinden.