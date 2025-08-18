Ajax-supporters bedrogen met peperdure, niet-bestaande seizoenkaarten, Ajax reageert

Een tickethandelaar heeft tientallen Ajax-supporters peperdure, niet bestaande seizoenkaarten verkocht, zo meldt De Telegraaf maandagochtend. De gedupeerden eisen nu hun betalingen terug, die opliepen tot ruim 25.000 euro. De man uit Purmerend had zelf een stadionverbod bij Ajax terwijl hij de kaarten verkocht. Ajax veroordeelt de actie van de man.

De gedupeerde fans van Ajax waarschuwen andere supporters op Reddit en Facebook voor een oplichter die op Marktplaats actief is onder de naam You Ne. De man biedt via het verkoopplatform seizoenkaarten aan van 1200 euro tot ruim tweeduizend euro. Dat is een stuk meer dan bij Ajax zelf, want de Amsterdamse club vraagt tussen 242 en 800 euro voor een seizoenkaart op de normale tribune.

Sinds januari hebben tientallen Ajax-supporters uit het hele land deze dure seizoenkaarten gekocht bij You Ne. Uit een lijst die online rondgaat met namen en bedragen van gedupeerden, blijkt dat de Purmerender meer dan 250.000 euro heeft ontvangen. Sommige van zijn klanten hebben You Ne eerst persoonlijk ontmoet voor ze kaarten bij hem kochten, terwijl anderen enkel via Whatsapp en mail met hem spreken. Doordat hij in het verleden wel leverde met losse kaarten, vertrouwden veel fans You Ne.

Volgens De Telegraaf heeft de tickethandelaar tot dusver nog geen van zijn verkochte seizoenkaarten geleverd, terwijl de eerste thuiswedstrijd van het seizoen ruim een week geleden werd gespeeld. De woeste fans eisen hun geld terug en You Ne claimt dat hij hiermee is begonnen. Online circuleren er screenshots waarop te zien is dat de man belooft dat de overschrijvingen rondkomen, maar zijn gestelde deadline verplaatst telkens. Het vertrouwen bij de gedupeerden begint op te raken, zeker omdat You Ne de afgelopen maanden regelmatig beelden van dure vakanties op social media plaatste.

Reactie van Ajax

Ajax heeft tegenover De Telegraaf op het verhaal gereageerd en maakt duidelijk de man uit Purmerend te kennen. Sterker nog, de club heeft hem in november een stadionverbod opgelegd. Een woordvoerder van de Amsterdammers laat weten het ‘ontzettend vervelend’ te vinden dat supporters de dupe zijn van de ‘illegale praktijken’ van You Ne.

“Zijn handelwijze is bekend bij ons en daar is ook actie op ondernomen”, klinkt het. “Hij bood kaarten aan waarover hij de beschikking niet had en van niet bestaande plekken in het stadion. Als gevolg van een andere overtreding had hij sinds november reeds een stadionverbod. Dat is vanwege het illegaal aanbieden van kaarten verlengd. Het verbod geldt tot 2031.”

Ajax raadt de gedupeerde fans aan om aangifte te doen bij de politie, maar wijst ze ook op hun eigen verantwoordelijkheid. “Niet anders dan bij popconcerten en andere evenementen is ook voor onze wedstrijden het advies om alleen kaarten te kopen via officiële kanalen”, benadrukt de club. “Daar hebben de gedupeerden nu helaas niks aan, maar wij hopen dat veel mensen dit lezen, zodat de kans op herhaling kleiner wordt.”

‘Akkefietje met een steward’

You Ne bevestigt aan de krant dat hij een stadionverbod heeft, maar dit komt volgens hem door ‘een akkefietje met een steward’. De handelaar ziet geen problemen in het verkopen van kaarten buiten de officiële manieren. “In mijn ogen is deze werkwijze niet illegaal. Ik heb geen contract met Ajax, toch?” De man verzekert dat het geld van zijn klanten niet is verdwenen. “Ik kan het alleen niet in een kéér overmaken aan iedereen zonder dat de bank er iets van zegt. Dat gaat in rondes en hopelijk heb ik het in een maand geregeld.”