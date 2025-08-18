Live voetbal

Ajax laat naam Blind opnieuw vallen, maar onder twee voorwaarden

Daley Blind
Foto: © Imago
6 reacties
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 10:42   Bijgewerkt: 12:01

De naam van Daley Blind valt alweer bij Ajax, zo weet Tim van Duijn van Voetbal International. De Amsterdammers vinden het terughalen van de routinier een serieuze optie, maar dan moet er wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Blind moet niet te veel kosten en er moet ruimte voor hem zijn.

Blind wordt al bijna de hele zomer genoemd als mogelijke versterking voor Ajax. De routinier, die in het verleden al over twee periodes in Amsterdam speelde, werd echter nog altijd niet ingelijfd. Volgens clubwatcher Van Duijn valt de naam van de verdediger annex controlerende middenvelder op dit moment weer in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

De terugkeer van Blind is volgens de journalist zeker een optie, maar dan moet er wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er ruimte voor hem zijn. Daarnaast mag de linkspoot ook niet te veel kosten. Van Duijn hint erop dat Blind in Amsterdam wordt gezien als optie voor linksback en linker centrale verdediger.

Edson Álvarez

Dat betekent dat Ajax nog steeds werk wil maken van een controlerende middenvelder. De afgelopen dagen wordt de naam van Edson Álvarez in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. Deze transfer is volgens Van Duijn ‘allesbehalve van de baan’, maar zijn komst is wel nog steeds lastig.

Sivert Mannsverk

Van Duijn heeft ook een update over de toekomst van Sivert Mannsverk. De Noor werd eind juni door de clubleiding van Ajax met zeven anderen verbannen uit het eerste elftal in een poging hem van de hand te doen. Inmiddels lijkt de middenvelder een nieuwe club gevonden te hebben en verwacht de clubwatcher dat Mannsverk de volgende vertrekker is bij Ajax. Wat zijn nieuwe club wordt, is niet duidelijk.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax

Studio Voetbal maakt zomeraankoop Ajax af: 'Lijkt nergens op, 11 miljoen!'

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Marciano Vink

Vink ziet grote namen van Ajax verzaken: 'Dit gebeurde constant!'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Holtby en Talvitie vieren de 2-0 bij NAC - Fortuna

Teruglezen: zo bezorgden Holtby en Talvitie NAC de eerste zege van het seizoen

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
6 6 reacties
Reageren
6 reacties
Arena
85 Reacties
7 Dagen lid
282 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Dat komt dus door de invloed van pa Blind, dat kan bijna niet anders. Behoorlijk kl*te dat er binnen een organisatie altijd weer mensen zitten die hun eigen belang vóór dat van het bedrijf laten gaan. Blind is gewoon veel te traag.

CG
2.207 Reacties
755 Dagen lid
13.218 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Arena Tsja, het blijft een moeilijke zaak. Gezien de huidige en moeilijke situatie lijkt het een goede keuze te zijn. Iets beters is er (nog steeds) helaas niet tenzij het plotseling in beeld komt !!

Neesje
1.615 Reacties
1.056 Dagen lid
8.885 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

1 April is toch al geweest!!!!

Copa
1.919 Reacties
706 Dagen lid
22.382 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Berghuis, Klaassen en Blind redden het niet meer. Ze missen handelingssnelheid en ze raken te gemakkelijk de bal kwijt, dit is geldverspilling

SWVoetbal
19 Reacties
66 Dagen lid
32 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Blijft tóch een lastige afweging: Een fysiek sterke bal-afpakker en notoir kaartenverzamelaar óf een routinier met een groot spelinzicht, die op techniek speelt en een fantastische pass heeft.... Voor beiden is wel iets te zeggen, ik ben benieuwd...

K. Daffie
110 Reacties
713 Dagen lid
806 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat leeftijd betreft moet Blind zo mee kunnen doen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
85 Reacties
7 Dagen lid
282 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

Dat komt dus door de invloed van pa Blind, dat kan bijna niet anders. Behoorlijk kl*te dat er binnen een organisatie altijd weer mensen zitten die hun eigen belang vóór dat van het bedrijf laten gaan. Blind is gewoon veel te traag.

CG
2.207 Reacties
755 Dagen lid
13.218 Likes
CG
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Arena Tsja, het blijft een moeilijke zaak. Gezien de huidige en moeilijke situatie lijkt het een goede keuze te zijn. Iets beters is er (nog steeds) helaas niet tenzij het plotseling in beeld komt !!

Neesje
1.615 Reacties
1.056 Dagen lid
8.885 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

1 April is toch al geweest!!!!

Copa
1.919 Reacties
706 Dagen lid
22.382 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Berghuis, Klaassen en Blind redden het niet meer. Ze missen handelingssnelheid en ze raken te gemakkelijk de bal kwijt, dit is geldverspilling

SWVoetbal
19 Reacties
66 Dagen lid
32 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Blijft tóch een lastige afweging: Een fysiek sterke bal-afpakker en notoir kaartenverzamelaar óf een routinier met een groot spelinzicht, die op techniek speelt en een fantastische pass heeft.... Voor beiden is wel iets te zeggen, ik ben benieuwd...

K. Daffie
110 Reacties
713 Dagen lid
806 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat leeftijd betreft moet Blind zo mee kunnen doen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Daley Blind

Daley Blind
Team: Girona
Leeftijd: 35 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
1
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel