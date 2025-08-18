Ajax laat naam Blind opnieuw vallen, maar onder twee voorwaarden

De naam van valt alweer bij Ajax, zo weet Tim van Duijn van Voetbal International. De Amsterdammers vinden het terughalen van de routinier een serieuze optie, maar dan moet er wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Blind moet niet te veel kosten en er moet ruimte voor hem zijn.

Blind wordt al bijna de hele zomer genoemd als mogelijke versterking voor Ajax. De routinier, die in het verleden al over twee periodes in Amsterdam speelde, werd echter nog altijd niet ingelijfd. Volgens clubwatcher Van Duijn valt de naam van de verdediger annex controlerende middenvelder op dit moment weer in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

De terugkeer van Blind is volgens de journalist zeker een optie, maar dan moet er wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er ruimte voor hem zijn. Daarnaast mag de linkspoot ook niet te veel kosten. Van Duijn hint erop dat Blind in Amsterdam wordt gezien als optie voor linksback en linker centrale verdediger.

Edson Álvarez

Dat betekent dat Ajax nog steeds werk wil maken van een controlerende middenvelder. De afgelopen dagen wordt de naam van Edson Álvarez in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. Deze transfer is volgens Van Duijn ‘allesbehalve van de baan’, maar zijn komst is wel nog steeds lastig.

Sivert Mannsverk

Van Duijn heeft ook een update over de toekomst van Sivert Mannsverk. De Noor werd eind juni door de clubleiding van Ajax met zeven anderen verbannen uit het eerste elftal in een poging hem van de hand te doen. Inmiddels lijkt de middenvelder een nieuwe club gevonden te hebben en verwacht de clubwatcher dat Mannsverk de volgende vertrekker is bij Ajax. Wat zijn nieuwe club wordt, is niet duidelijk.