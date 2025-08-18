Baas wil niet Álvarez, maar andere naam als nummer 6 van Ajax zien

Als het aan ligt, gaat de nieuwe nummer 6 van Ajax worden. De middenvelder kwam op bezoek bij Go Ahead Eagles (2-2) twintig minuten voor tijd in het veld en Baas vond hem erg goed spelen, geeft hij aan bij Ajax Life.

Ajax hoopt zich deze zomer te versterken met een verdedigende middenvelder, na het vertrek van aanvoerder Jordan Henderson naar Brentford. Vrijdag werd duidelijk dat Edson Álvarez hiervoor in beeld is, maar hij zou slechts de derde keuze zijn. Daarnaast heeft Ajax hem twee jaar geleden voor 38 miljoen euro exclusief bonussen aan West Ham United verkocht, dus zullen de Londenaren hem niet zomaar gratis een jaar in Amsterdam willen stallen.

Artikel gaat verder onder video

The Hammers zijn volgens Hans Kraay junior echter wel bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek van de Mexicaan, die een jaarloon van zes miljoen euro opstrijkt. De analist gaf zondag aan dat West Ham Álvarez best gratis wil uitlenen, maar dan moet Ajax het volledige salaris overnemen, wat in het huidige salarishuis niet mogelijk is. Om de komst van de controleur mogelijk te maken, moet Ajax een truc uithalen in de boekhouding en de helft van zijn loon als huursom aanmerken.

In gesprek met Ajax Life krijgt Baas na afloop van het duel met Go Ahead Eagles de vraag wie hij graag ziet komen voor de positie van verdedigende middenvelder. “Ik vond Kian Fitz-Jim daar heel goed spelen”, antwoordde de mandekker. Fitz-Jim kwam twintig minuten voor tijd in het veld voor Davy Klaassen, die na de wissel van Jorthy Mokio als controleur had gespeeld.