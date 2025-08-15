Live voetbal

'Ajax denkt aan spectaculaire terugkeer Edson Álvarez'

Foto: © Imago
Maurice Mazenier
15 augustus 2025, 11:48

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe controleur op het middenveld uitgekomen bij Edson Álvarez. Volgens Voetbal International geldt de Mexicaanse middenvelder als 'een belangrijke kandidaat'. Door de huidige financiële situatie van Ajax is een transfer nog niet heel eenvoudig te bewerkstelligen.

De zomer trok Jordan Henderson de deur achter zich dicht bij Ajax. Een vervanger voor de ervaren Engelsman wisten de Amsterdammers nog niet te presenteren, waardoor trainer John Heitinga gebruik maakte van Jorthy Mokio en Davy Klaassen op die plek. Het duel tegen Telstar, waarin Ajax opmerkelijk veel doelpogingen tegen kreeg, maakte nog maar eens duidelijk dat een defensieve middenvelder geen overbodige luxe is voor Ajax.

Na het binnenhalen van Vitezslav Jaros, Raúl Moro, Oscar Gloukh en Ko Itakura heeft nu een controlerende middenvelder de hoogste prioriteit voor Ajax. Volgens VI zoekt Ajax op die positie 'idealiter een speler met ervaring en leiderschapskwaliteiten'. Dat is ook de reden dat Ajax is uitgekomen bij Álvarez. Omdat het gaat zou gaan om een huurdeal zou hij bovendien de ontwikkeling van Mokio niet in de weg staan.

Door de financiële situatie van Ajax zullen er eerst nog wel spelers weg moeten voordat de club kan doorpakken richting West Ham United. De club wil eerst af van onder meer Ahmetcan Kaplan en Sivert Manssverk, terwijl ook een verkoop van Brian Brobbey, die in de belangstelling staat van AS Roma en clubs uit Saudi-Arabië, ook meer financiële ruimte moeten bieden. Mocht de komst van Álvarez onmogelijk zijn, dan richt Ajax zich op 'plan B'. Zo is ook de naam van Nemanja Matic gevallen, wiens contract donderdag werd ontbonden bij Olympique Lyon.

Ajax en Álvarez kennen elkaar door en door

In de zomer van 2019 maakte Álvarez voor vijftien miljoen euro de overstap van het Mexicaanse CF América naar Ajax. In de hoofdstad speelde de Mexicaanse controleur liefst 147 officiële wedstrijden, waarna hij voor 38 miljoen euro vertrok naar West Ham United. Het laatste half jaar bij Ajax was bovendien onder leiding van Heitinga, die nu ook de scepter zwaait. Bovendien werkte het duo in het seizoen 2023-2024 ook al met elkaar samen, toen Heitinga asistent-trainer was bij West Ham United. Álvarez zelf zou graag terug willen naar Amsterdam.

Directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes

Beuker en Kroes doen goede zaken voor Ajax: enorm talent tekent bij

Ajax - Telstar

Opvallende naam genoemd: 'Hij is de belangrijkste speler van Ajax, die moet je echt niet laten gaan'

Ajax-technisch directeur Alex Kroes

Ajax neemt op één dag afscheid van twee spelers

ERIMIR
3.344 Reacties
404 Dagen lid
38.981 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Alvarez is voor Ajax onhaalbaar.

Arena
45 Reacties
4 Dagen lid
134 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Gaat niet gebeuren. Het is weer speculeertijd.

Voetbalhoofdstad
276 Reacties
17 Dagen lid
878 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

BAM dit is ambitie tonen. Kroes is cooking.

balletje rond
265 Reacties
938 Dagen lid
1.450 Likes
balletje rond
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad koekwauzen

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.384 Reacties
1.053 Dagen lid
19.041 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Had leuk geweest, maar geloof er niet in

Quarlon
606 Reacties
1.053 Dagen lid
3.407 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Moet ie wel heel veel willen inleveren. Ambitie tonen is leuk maat moet wel realistisch zijn

CG
2.208 Reacties
752 Dagen lid
13.222 Likes
CG
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Hij is zeker welkom. Zouden we allen erg blij mee zijn !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

