'Ajax denkt aan spectaculaire terugkeer Edson Álvarez'

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe controleur op het middenveld uitgekomen bij . Volgens Voetbal International geldt de Mexicaanse middenvelder als 'een belangrijke kandidaat'. Door de huidige financiële situatie van Ajax is een transfer nog niet heel eenvoudig te bewerkstelligen.

De zomer trok Jordan Henderson de deur achter zich dicht bij Ajax. Een vervanger voor de ervaren Engelsman wisten de Amsterdammers nog niet te presenteren, waardoor trainer John Heitinga gebruik maakte van Jorthy Mokio en Davy Klaassen op die plek. Het duel tegen Telstar, waarin Ajax opmerkelijk veel doelpogingen tegen kreeg, maakte nog maar eens duidelijk dat een defensieve middenvelder geen overbodige luxe is voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Na het binnenhalen van Vitezslav Jaros, Raúl Moro, Oscar Gloukh en Ko Itakura heeft nu een controlerende middenvelder de hoogste prioriteit voor Ajax. Volgens VI zoekt Ajax op die positie 'idealiter een speler met ervaring en leiderschapskwaliteiten'. Dat is ook de reden dat Ajax is uitgekomen bij Álvarez. Omdat het gaat zou gaan om een huurdeal zou hij bovendien de ontwikkeling van Mokio niet in de weg staan.

Door de financiële situatie van Ajax zullen er eerst nog wel spelers weg moeten voordat de club kan doorpakken richting West Ham United. De club wil eerst af van onder meer Ahmetcan Kaplan en Sivert Manssverk, terwijl ook een verkoop van Brian Brobbey, die in de belangstelling staat van AS Roma en clubs uit Saudi-Arabië, ook meer financiële ruimte moeten bieden. Mocht de komst van Álvarez onmogelijk zijn, dan richt Ajax zich op 'plan B'. Zo is ook de naam van Nemanja Matic gevallen, wiens contract donderdag werd ontbonden bij Olympique Lyon.

Ajax en Álvarez kennen elkaar door en door

In de zomer van 2019 maakte Álvarez voor vijftien miljoen euro de overstap van het Mexicaanse CF América naar Ajax. In de hoofdstad speelde de Mexicaanse controleur liefst 147 officiële wedstrijden, waarna hij voor 38 miljoen euro vertrok naar West Ham United. Het laatste half jaar bij Ajax was bovendien onder leiding van Heitinga, die nu ook de scepter zwaait. Bovendien werkte het duo in het seizoen 2023-2024 ook al met elkaar samen, toen Heitinga asistent-trainer was bij West Ham United. Álvarez zelf zou graag terug willen naar Amsterdam.