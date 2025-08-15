Live voetbal

Verwachtingen rond Moro getemperd: 'Ik keek er van op, dit is een creatief risico'

Raul Moro Johan Cruijff ArenA Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Mingus Niesten
15 augustus 2025, 06:55   Bijgewerkt: 14 augustus 2025, 17:41

Voor Raúl Moro legde Ajax deze zomer zo'n elf miljoen euro neer, maar de verwachtingen rond de Spaanse linksbuiten moeten niet te hoog liggen, vindt Nicolás Quarles van Ufford. In de FCUpdate Podcast Extra Tijd wordt Moro als 'ruwe diamant' omschreven.

De 22-jarige buitenspeler speelde vorig seizoen bij Real Valladolid. "Dat was met afstand het slechtste team van La Liga, ze zijn echt kansloos gedegradeerd. Hij (Moro, red.) was de beste speler van Valladolid, maar wat zegt dat? Is het zo van: in het land der blinden is eenoog koning?", stelt Quarles van Ufford.

Daarmee zegt de commentator met Spaanse roots niet dat hij geen kwaliteiten ziet bij Moro. "Het is een technisch goede speler, heeft goed inzicht, maar er mist een beetje final product." De linksbuiten kwam vorig seizoen tot vier doelpunten en vijf assists op het Spaanse hoogste niveau. "Zijn schoten zijn niet altijd even goed, het is een beetje een ruwe diamant", voegt Quarles van Ufford toe.

De La Liga-kenner twijfelt dan ook of Moro de juiste speler is voor dit Ajax. "Ik keek er wel van op, toen ik hoorde dat Ajax achter hem aan ging. Ik dacht niet van: goh, dit is echt een toptransfer. Zeker niet." Een verklaring voor de overstap heeft Quarles van Ufford wel. "Dat heeft denk ik te maken met de financiële situatie waarin Ajax verkeert, dan moet je dit soort creatieve risico's nemen."

Raúl Moro

Raúl Moro
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (5 dec. 2002)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2024/2025
Valladolid
33
4
2023/2024
Valladolid
30
2
2022/2023
Lazio
0
0

