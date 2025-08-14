Ajax-speler kan na 366 dagen afwezigheid plotseling transfer maken

In de zoektocht naar een defensieve versterking is NEC uitgekomen bij . De rechtsback, momenteel nog onder contract bij Ajax, zit aan het einde van zijn revalidatietraject en staat volgens De Gelderlander op het lijstje van de Nijmegenaren.

NEC ziet in Gooijer een perfecte speler voor de driemansdefensie, die de club hanteert sinds de komst van de aanvallend ingestelde Dick Schreuder. Hoewel de twintigjarige op 11 augustus 2024 (FC Utrecht – PEC Zwolle 1-0) voor het laatst in actie kwam, heeft de huidige nummer twee van de VriendenLoterij Eredivisie interesse.

Gooijer speelde drie seizoenen in de beloftenploeg van Ajax, waarna hij in 2023/24 kort bij het eerste elftal werd gehaald door Maurice Steijn. De oefenmeester deed een aantal keer een beroep op de jonge rechtsback, die echter niet kon overtuigen. Zodoende werd hij afgelopen jaar verhuurd aan PEC, waar hij in zijn eerste officiële wedstrijd direct een zware knieblessure opliep.

Daardoor kwam Gooijer niet verder dan één officieel duel voor de Zwollenaren. De verdediger keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar zat nog geen enkele keer in de wedstrijdselectie. De Gelderlander weet echter dat de back aan het einde van zijn revalidatietraject zit.