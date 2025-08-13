Kees Smit krijgt glashelder advies: 'Eerst naar Ajax, dan pas naar het buitenland'

Kees Smit zou AZ in eerste instantie moeten verruilen voor Ajax, vóórdat hij de stap naar het buitenland maakt. Dat advies krijgt de negentienjarige middenvelder althans van Arnout Colijn, die Smit in 2014 ontdekte toen hij in de E3 van amateurclub De Foresters uit Heiloo speelde.
De inmiddels 87-jarige Colijn was bijna veertig jaar als jeugdscout verbonden aan Ajax, op een tweejarig uitstapje naar FC Groningen na. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw ontdekte hij onder meer Frank en Ronald de Boer en Wesley Sneijder, die uiteindelijk hun doorbraak in het betaald voetbal bij Ajax zouden beleven en daarna een rijke carrière in het buitenland beleefden.
Pas afgelopen maand nam Colijn afscheid van Ajax, dat aangaf niet met de scout verder te willen omdat hij niet mee zou kunnen met de huidige scoutingsmethodiek, zo vertelt hij in gesprek met Het Parool. "Het kwam erop neer dat ik alles met data niet meer kan volgen. Daar had ik natuurlijk moeite mee, maar het is wat het is. Tegenwoordig moet je bijna het gewicht van de vader en moeder opschrijven. Cruijff zou zich kapot lachen", zegt Colijn tegen de Amsterdamse krant.
Lang niet alle spelers die Colijn aandroeg in Amsterdam zouden uiteindelijk voor Ajax gaan spelen, de scout noemt Stijn Spierings als voorbeeld. Zijn 'ontdekking' van Smit noemt hij echter 'het mooiste verhaal'. "Ik zag hem in 2014 als achtjarige spelen in de E3 van De Foresters uit Heiloo. Ik ben toen naar de trainer gegaan en hij zei tegen me dat het niets met Ajax ging worden. Smits hele kamer hing vol met AZ-posters, en zijn vader had een seizoenkaart en was helemaal gek van AZ. We hebben hem nog een keer geprobeerd uit te nodigen, maar dat is niet gelukt."
Een jaar later kwam Smits jongensdroom uit en werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Met de beloftenploeg van de Alkmaarders legde de middenvelder in 2023 beslag op de UEFA Youth League. Een jaar later debuteerde hij als invaller in een met 4-0 gewonnen Eredivisiewedstrijd in AZ 1, waarvoor hij inmiddels 35 officiële wedstrijden achter zijn naam heeft. Daarin was Smit tweemaal trefzeker en leverde hij drie assists. Afgelopen zomer was de middenvelder de grote uitblinker in Oranje Onder-19, dat zich tot Europees Kampioen kroonde. Het leidde al tot geruchten over een transfer naar Real Madrid, terwijl ook verschillende grote clubs uit de Premier League belangstelling zouden koesteren.
Als het aan Colijn ligt, maakt Smit in de toekomst echter niet rechtstreeks de stap van AZ naar een Europese grootmacht. "Het is zijn club en daar moet je dan niet aankomen, maar ik hoop wel dat hij doorkrijgt dat wanneer hij de stap wil maken naar het buitenland, hij beter eerst nog even bij Ajax kan komen voetballen."
Eerst naar Ajax? Waarom zou hij.. bij AZ komt hij veel beter tot zijn recht en Ajax is momenteel een degradatie.
Ajax is natuurlijk geen degradatie want AZ eindigt echt nooit boven Ajax. Denk dat we zijn woorden ook niet zo serieus moeten nemen want die man is 87. Hij kan net zo goed naar een club in de Premier League een Brighton of Bournemoth of bijvoorbeeld een Club Brugge. Zie hem ook niet snel bij Ajax spelen.
@xxx, dat is een pijnlijke beschouwing. Klopt feitelijk helemaal en Gasiorowski heeft ook gezegd dat hij feijenoord nooit als een serieuze optie zag. En geschiedenis herhaalt zich met Dennis Man. Maar wat we zien is dat KC een beetje aan het doorslaan is vandaag met zijn berichten nadat feijenoord gisteren afgedroogd/vernederd is door fenerbache. Zijn CL droom is uiteengespat en sindsdien is hij de weg een beetje kwijt. of beter om in de woorden van KC te spreken is zijn sprookje in duigen gevallen. Dat kan KC maar moeilijk verwerken en daarom forceert hij zijn gedrag in het extreme. Zoals ERIMIR eerder al wijs schreef, nederigheid past goed bij feijenoord. En @xxx, geschiedenis zal zich niet herschrijven, Feijenoord blijft EL niveau en al het gegil van feijenoorders vanaf vandaag hoeven we niet serieus te nemen. Zelfs als de top 2 alles dit jaar gaat verliezen in de CL.
Mooi verhaal hoor dat Kees Smit eerst bij Ajax moet ballen voordat hij een stap naar buitenland maakt. Maar draait Kees Smit nog een sterk seizoen voor AZ dit jaar dan is hij de volgende zomerse transferperiode weg bij AZ naar een club in het buitenland. Dus dat zou betekenen dat Ajax hem nu moet inlijven en die financiële middelen hebben zij gewoon niet momenteel. Dan moet er eerst weer wat verkocht worden bla bla we kennen het verhaal. Dus gaat dit gebeuren? Hoogstwaarschijnlijk niet.
@PeeJay, 25 miljoen is geen habbekrats. Als Ajax met het juiste bod komt en de speler wil heeft AZ niet zo veel te vertellen. Echter denk ik dat Kees Smit ook helemaal niet staat te springen om een transfer naar Ajax, en Ajax kan hem nu ook gewoon niet betalen. Maar dat er niks meer te leren valt bij Ajax ben ik niet met je eens. Het is toch anders voetballen bij een topclub kwa druk en aanzien anders dan bij AZ.
@PeeJay het punt is dat buitenlandse clubs, terecht of onterecht bereid zijn veel meer te betalen als je bij Ajax speelt Dus mocht hij toch verkassen naar Ajax en AZ bedingt een goed doorverkoop percentage dan kunnen ze twee keer cashen. Dit kan wel eens meer zijn dan alleen verkoop
Die komt nooit naar Ajax, denk dat Ajax, PSV of Feyenoord het ook zelfs niet kunnen en willen ophoesten. Vanaf AZ zal hij volgend jaar wel een stap gaan maken naar het buitenland.
Reacties als de stap naar Ajax is een stap terug begrijpen niet waarom zo'n stap eigenlijk genomen moet worden voor een speler. Het is niet zozeer een stap naar Ajax, maar een tussenstap in grootte qua club en verwachtingen. Bij een internationale topclub komt er zoveel meer kijken dan bij een relatief kleine club als AZ. Supporters, vergelijk een supports groep van bij Fenerbahce eens met die van AZ. Ook in Nederland is het een verschil of je in een stadion speelt met 50.000 man of bijv. 20.000. Media, vergelijk de aandacht die je als speler krijgt bij Ajax eens met AZ dat is een groot verschil. Laat staan met media uit bijv. de Premier League. Verwachtingen en druk, dat is bij Ajax waar je moet winnen al heel anders dan bij AZ. Dat is nog veel groter bij clubs als Madrid, United etc. Dus los van of de sportieve stap op dit moment niet heel groot is zijn de stappen die je maakt op andere gebieden van AZ naar Ajax (maar ook Feyenoord en PSV) wel heel groot. Er zijn spelers die het wel redden, maar voor de meeste spelers is de stap in een keer veels te groot. We zien het aan tientallen jeugdspelers die te vroeg naar het buitenland vertrekken voordat ze überhaupt 10 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld hebben. Kansloze stap met slechts een enkele uitzondering.
