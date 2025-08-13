Kees Smit krijgt glashelder advies: 'Eerst naar Ajax, dan pas naar het buitenland'

zou AZ in eerste instantie moeten verruilen voor Ajax, vóórdat hij de stap naar het buitenland maakt. Dat advies krijgt de negentienjarige middenvelder althans van Arnout Colijn, die Smit in 2014 ontdekte toen hij in de E3 van amateurclub De Foresters uit Heiloo speelde.

De inmiddels 87-jarige Colijn was bijna veertig jaar als jeugdscout verbonden aan Ajax, op een tweejarig uitstapje naar FC Groningen na. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw ontdekte hij onder meer Frank en Ronald de Boer en Wesley Sneijder, die uiteindelijk hun doorbraak in het betaald voetbal bij Ajax zouden beleven en daarna een rijke carrière in het buitenland beleefden.

Pas afgelopen maand nam Colijn afscheid van Ajax, dat aangaf niet met de scout verder te willen omdat hij niet mee zou kunnen met de huidige scoutingsmethodiek, zo vertelt hij in gesprek met Het Parool. "Het kwam erop neer dat ik alles met data niet meer kan volgen. Daar had ik natuurlijk moeite mee, maar het is wat het is. Tegenwoordig moet je bijna het gewicht van de vader en moeder opschrijven. Cruijff zou zich kapot lachen", zegt Colijn tegen de Amsterdamse krant.

'Zijn trainer zei dat het niets met Ajax ging worden'

Lang niet alle spelers die Colijn aandroeg in Amsterdam zouden uiteindelijk voor Ajax gaan spelen, de scout noemt Stijn Spierings als voorbeeld. Zijn 'ontdekking' van Smit noemt hij echter 'het mooiste verhaal'. "Ik zag hem in 2014 als achtjarige spelen in de E3 van De Foresters uit Heiloo. Ik ben toen naar de trainer gegaan en hij zei tegen me dat het niets met Ajax ging worden. Smits hele kamer hing vol met AZ-posters, en zijn vader had een seizoenkaart en was helemaal gek van AZ. We hebben hem nog een keer geprobeerd uit te nodigen, maar dat is niet gelukt."

Een jaar later kwam Smits jongensdroom uit en werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Met de beloftenploeg van de Alkmaarders legde de middenvelder in 2023 beslag op de UEFA Youth League. Een jaar later debuteerde hij als invaller in een met 4-0 gewonnen Eredivisiewedstrijd in AZ 1, waarvoor hij inmiddels 35 officiële wedstrijden achter zijn naam heeft. Daarin was Smit tweemaal trefzeker en leverde hij drie assists. Afgelopen zomer was de middenvelder de grote uitblinker in Oranje Onder-19, dat zich tot Europees Kampioen kroonde. Het leidde al tot geruchten over een transfer naar Real Madrid, terwijl ook verschillende grote clubs uit de Premier League belangstelling zouden koesteren.

Als het aan Colijn ligt, maakt Smit in de toekomst echter niet rechtstreeks de stap van AZ naar een Europese grootmacht. "Het is zijn club en daar moet je dan niet aankomen, maar ik hoop wel dat hij doorkrijgt dat wanneer hij de stap wil maken naar het buitenland, hij beter eerst nog even bij Ajax kan komen voetballen."