Van Basten komt ineens met ander geluid over Meerdink

Marco van Basten vermoedt dat Maarten Martens een goede reden heeft om niet op te stellen bij AZ, zegt hij bij Rondo. De voormalig bondscoach denkt dat er iets ‘scheelt’ aan de jonge spits en dat Troy Parrott daarom de voorkeur krijgt.

Meerdink geldt als een van de toptalenten van AZ en vele analisten dichten hem een grote toekomst toe. Toch moest hij het afgelopen seizoen Parrott voor zich dulden. Tegen het einde van de competitie raakte de 22-jarige steeds beter in vorm en was de verwachting dat hij richting het nieuwe seizoen zijn Ierse concurrent voorbij zou gaan.

Vooralsnog houdt Martens echter vast aan Parrott, die het vertrouwen dubbel en dwars uitbetaalt met zeven doelpunten in de eerste vier officiële duels. Bij Rondo wordt de spitspositie van AZ besproken en is men het er over het algemeen over eens dat Meerdink een kans verdient, zeker na zijn knappe treffer tegen FC Vaduz vorige week, waarbij hij de bal prachtig aannam en over de keeper heen wipte. Alleen Van Basten gaat hier tegenin.

“Ik kan me niet voorstellen dat als hij dit elke week doet, dat AZ hem dan niet opstelt”, geeft de oud-spits aan. Rafael van der Vaart countert dat Meerdink het wekelijks laat zien bij invalbeurten, maar dat hij nooit de kans krijgt in de basis. “Ik kan me niet voorstellen dat een trainer niet kiest voor zijn beste voetballer”, herhaalt Van Basten. “Als dit daadwerkelijk de beste speler is van AZ, omdat hij dat wekelijks laat zien, zal elke trainer hem in het veld zetten. Er zal dus ook wel wat aan hem schelen, want trainers zijn dagelijks met die gasten aan het werk.”