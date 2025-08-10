Perez noemt AZ titelkandidaat, maar onder één voorwaarde

Kenneth Perez denkt dat AZ de kwaliteit heeft om mee te doen om de landstitel, geeft hij aan bij Dit Was Het Weekend. Toch wil de analist niet te hard van stapel lopen, aangezien de Alkmaarders de afgelopen jaren telkens wisselvallig bleken. Alleen als de ploeg dat uit het spel weten te krijgen, is AZ volgens Perez titelkandidaat.

AZ is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. In de tweede voorronde van de Conference League werd Ilves Tampere over twee duels met ruime cijfers verslagen (8-4), terwijl de heenwedstrijd tegen FC Vaduz in de derde voorronde met 3-0 werd gewonnen. De eerste competitiewedstrijd, in eigen huis tegen FC Groningen, eindigde in een 4-1 zege voor de ploeg van Maarten Martens.

Tijdens Dit Was Het Weekend zijn Perez en Karim El Ahmadi zeer lovend over AZ, dus vraagt Milan van Dongen of zij denken dat de Alkmaarders dit seizoen wel lang mee kunnen doen om de bovenste plekken. “Als ze in de komende twee weken een buitenspeler erbij halen, kunnen ze op plek vier eindigen”, voorspelt El Ahmadi. “En dan over vijf wedstrijden zeggen we: ‘Geen pijl op te trekken, dit AZ. Niet om aan te gluren’”, verwijst Perez naar de wisselvalligheid die de Alkmaarders de afgelopen jaren kenmerkte.

“Dat is waar je van af wil”, gaat de voormalig speler van AZ verder. “Als dat weggaat, wat bijna niet te doen is, dan doen ze wat mij betreft zelfs mee voor de titel. Maar dan moet je wel een constanter niveau hebben. Vorig jaar waren we vier, vijf wedstrijden lovend en zaten we vier, vijf wedstrijden van: ‘Wat is dit voor elftal?’”, zegt Perez, wat hij illustreert door zijn handen voor zijn gezicht te slaan. “Dát moet weg.”