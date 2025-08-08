Kieft: 'Leuke jongen, maar aan hem kleeft een beetje dat hij niet meedogenloos is'

Wim Kieft spreekt zich in zijn column in De Telegraaf uit over het spitsenvraagstuk bij AZ. Bij de Alkmaarse club is voorlopig de eerste keus in de punt van de aanval. hijgt de Ier echter nadrukkelijk in de nek en onderstreepte donderdag met een fantastische goal tegen FC Vaduz zijn aanspraak op een basisplaats.

Kieft was in zijn loopbaan goed voor bijna 250 officiële doelpunten en kroonde zich in 1982, als speler van Ajax, zelfs tot topscorer van Europa. De columnist kan enig verstand van het spitsenvak dus niet ontzegd worden, willen we maar zeggen. Kieft schrijft dat hij Parrott als speler 'helemaal niet zo bijzonder' vindt, maar: "Wel een goede afmaker". De Ier is bovendien, in de woorden van Kieft, een 'echte nummer negen'.

"Meerdink hijgt hem in de nek en die heeft wél bijzondere kwaliteiten, maar hoe mooi zo’n goal ook is tegen Vaduz, hij zit nog steeds met het gegeven dat zijn concurrent er steeds gewoon twee in schiet", verwijst Kieft vervolgens naar de uitstekende statistieken die Parrott kan overleggen. De oud-speler van Tottenham Hotspur was in de eerste drie wedstrijden in de voorrondes van de Conference League al vijf keer trefzeker. Om die reden gaat de Ier voorlopig de voorkeur van trainer Maarten Martens genieten, zo voorspelt Kieft.

'Om voor Oranje in aanmerking te komen, moet Mexx Meerdink eerst...'

"Als je bij AZ je geld nu moet zetten op wie de spits wordt, dan zal dat toch Parrott zijn. Meerdink is een leuke jongen, maar wat een beetje aan hem kleeft, is dat hij ondanks zijn fantastische momentjes niet meedogenloos is", stelt de oud-spits. "Hij moet veel meer een pure afmaker worden, een winnaar. Om voor Oranje in aanmerking te komen, moet hij eerst een basisplaats bij AZ afdwingen. Het talent is er, dus moet het dit seizoen gebeuren", besluit Kieft het onderwerp.