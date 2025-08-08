Spitsendiscussie bij AZ bereikt kookpunt: 'Hij is by far de beste'

Bij AZ is een heuse spitsenstrijd gaande tussen en . Beide puntspelers geven elkaar geen strobreed toe in hun onderlinge strijd, toch heeft analist Anco Jansen een voorkeur voor Meerdink, die op prachtige wijze trefzeker was tegen FC Vaduz.

AZ-trainer Maarten Martens heeft de luxe dat hij met Parrott en Meerdink twee basiswaardige spitsen tot zijn beschikking heeft. Laatstgenoemde wist vooral in het slot van afgelopen seizoen indruk achter te laten, maar dat heeft hem nog geen basisplaats bezorgd. Tegen FC Vaduz, in de derde voorronde van de Conference League, maakte de 22-jarige spits op uiterst fraaie wijze de 3-0.

Zijn concurrent Parrott is echter ook op dreef, want na drie officiële wedstrijden staat de 23-jarige Ier alweer op vijf treffers. "Troy Parrott heeft het weer prima gedaan", concludeert Jansen bij Voetbalpraat op ESPN. "Twee keer goed gebruik van zijn spitseninstinct gemaakt. Daar maakte hij zijn goals uit. Tot nu toe scoort hij aan de lopende band."

De analist, die zelf als middenvelder speelde voor onder meer FC Emmen, heeft wel een voorkeur voor Meerdink. "Ik vind Meerdink by far de betere speler en hij kan veel meer dingen dan Parrott", looft hij de spits. "Maar Parrott doet het hartstikke goed en vertegenwoordigt ook een waarde voor de club. Je bent geneigd te zeggen – ik als trotse Nederlander – dat Meerdink voor de toekomst van het Nederlandse voetbal eerste spits wordt."

Meerdink was dan op fraaie wijze trefzeker, ook het tweede doelpunt van Parrott mocht er zijn. "Zijn hoek was op het laatste moment enorm lastig, maar hij jaagde hem eigenlijk precies binnen waar het kon. Dat was ook een schitterende goal. Het is een hele moeilijke kwestie. Ga er maar aan staan als trainer", gaat Jansen verder.

Wel vindt de analist het doelpunt van Meerdink de mooiste van de avond. "Ongelofelijk. Schitterend. Hij viel in voor Parrott die al twee keer gescoord had, wat niet lekker is voor een misschien wat ontevreden jongen. Hij gedraagt zich prima, maar hij had misschien gehoopt dat hij nu al zou doorbreken. Nou scoort zijn concurrent er ook flink op los. Dan mag je invallen en dan doe je dit…”

Doelpunt Meerdink 'voetbalporno'

Jansen is dan ook zeer onder deindruk van de treffer van Meerdink. "Die oriëntatie die je moet hebben in je voeten ten opzichte van je hersenen. Het is met name zo moeilijk dat hij met zijn rechterbeen – zijn verkeerde been – naar die bal moest reiken. De bal stuitert niet, hij moest nog draaien met zijn lichaam en dan ook nog over die keeper heen. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar het was een beetje voetbalporno", besluit hij.