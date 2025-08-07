AZ neemt na rust afstand van Vaduz en kan play-offs Conference League ruiken

AZ heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de derde voorronde van de Europa League. Het thuisduel met het Liechtensteinse FC Vaduz leverde een 3-0 zege op voor de ploeg van trainer Maarten Martens.

Met het oog op de eerste speelronde in de Eredivisie, waarin FC Groningen zondag op bezoek komt, hield Martens zijn aanvoerder Jordy Clasie buiten de wedstrijdselectie voor het duel met FC Vaduz. In zijn plaats mocht Peer Koopmeiners starten, de andere tien basisspelers waren dezelfden die vorige week een ruime zege op Ilves Tampere boekten waarmee AZ de derde ronde bereikte.

Artikel gaat verder onder video

AZ was vanaf het begin de bovenliggende partij, waarbij de tegenstander mikte op counters en dode spelmomenten. Het duurde uiteindelijk een klein halfuur totdat de ban gebroken werd, door wie anders dan Troy Parrott. De Ierse spits, vorige week ook al goed voor twee treffers schoot van dichtbij raak op aangeven van Denzo Kasius. De spits was even later al dichtbij zijn tweede, maar zijn lepe stiftje werd net voor de doellijn weggewerkt, waardoor AZ met een 1-0 voorsprong de kleedkamers opzocht.

Na rust kon Parrott alsnog juichen. Nadat Daal al een grote kans op de tweede AZ-goal om zeep had geholpen en een eigen doelpunt van Vaduz om discutabele redenen was afgekeurd, schoot de Ier een kwartier voor tijd ook de 2-0 binnen uit een lastige hoek. Parrott mocht meteen daarna gaan zitten en werd afgelost door Mexx Meerdink, die niet lang nodig had om zijn stempel te drukken. Nadat de invaller al op fraaie wijze een voorzet van Kasius nét naast had gewerkt, was het even later alsnog raak. Een lange bal van achteruit werd even hooggehouden door Meerdink, die de bal vervolgens stijlvol over Leon Schaffran liftte: 3-0. Daarmee was ook de eindstand bereikt die betekent dat AZ volgende week met vertrouwen kan afreizen voor de return.