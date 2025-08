AZ naar Bulgarije of Azerbeidzjan bij overwinning op FC Vaduz

AZ speelt, mits het FC Vaduz verslaat in de derde voorronde van Conference League, tegen Levski Sofia of Sabah FC in de play-offronde van het derde Europese toernooi. Dat wees de loting in het Zwitserse Nyon maandagmiddag uit.

Na een overwinning op het Finse Ilves Tampere (8-4 over twee wedstrijden) plaatste AZ zich voor de derde voorronde van de Conference League. Daarin treft het komende donderdag en volgende week donderdag FC Vaduz uit Liechtenstein. Mochten de Alkmaarders dit tweeluik winnen, dan wacht een dubbele ontmoeting met Levski Sofia (Bulgarije) of Sabah FC (Azerbeidzjan). De heenwedstrijd wordt op donderdag 21 augustus gespeeld, terwijl de return een week later op donderdag 28 augustus is. AZ begint met een uitwedstrijd aan het tweeluik.

Mocht de ploeg van Martens uitgeschakeld worden tegen FC Vaduz, dan zit het Europese avontuur erop voor AZ. De Alkmaarders kunnen zich dan al vroeg in het seizoen volledig gaan richten op de competitie en de Eurojackpot KNVB Beker.