AZ geeft galavoorstelling in AFAS Stadion en verpulvert Ilves

AZ heeft donderdagavond gehakt gemaakt van Ilves Tampere. In Finland werd er nog met 4-3 verloren, maar in eigen huis zagen we een heel ander AZ voor de dag komen. Het werd uiteindelijk 5-0 in het eigen AFAS Stadion.

Maarten Martens had voor dit duel twee wijzigingen doorgevoerd. Alexandre Penetra en Sven Mijnans stonden in de basis, terwijl Maxim Dekker en Peer Koopmeiners hun plek verloren. Vooral de keuze om met Mijnans te starten, betaalde zich uit. AZ had even nodig om op stoom te komen, maar toen brak er ook echt een Alkmaarse storm uit. In de 22e minuut speelde Kees Smit de bal naar Ernest Poku, die door tikte naar Troy Parrott. De Ierse spits kon van dichtbij binnentikken. Niet veel later combineren Mees de Wit en Ro-Zangelo Daal fraai, waarna Parrott opnieuw een intikker mag binnenwerken.

Artikel gaat verder onder video

In de 36e minuut was het weer raak, bij een aanval uit het boekje. Weer mocht De Wit de voorzet geven, maar nu tikte Poku binnen. De 4-0 was vervolgens het minst fraaie doelpunt van de eerste helft. Mijnans schoot van binnen de zestien, waarna Denso Kasius de bal van richting veranderde. Keeper Otso Virtanen was kansloos: AZ had Ilves helemaal zoek gespeeld.

De Alkmaarders begonnen de tweede helft zoals ze de eerste helft hadden afgesloten, maar na enkele minuten viel de aanvalsdrang ver terug. AZ wist dat het Ilves op de knieën had en kon zich wat gaan sparen voor duels die komen gaan. Er zou nog één doelpunt bijkomen: in de 75e minuut mocht De Wit scoren. Invallers Koopmeiners en Meerdink combineerden, waarna de bal werd meegegeven aan de linksback. Die schoot diagonaal raak. De ploeg van Martens zou via Meerdink en Poku nog grote kansen missen, maar dat mocht de pret niet drukken. De eindstand was dus 5-0. AZ mag zich nu gaan klaarmaken voor de derde voorronde van de Conference League. Die duels worden op 7 en 14 augustus gespeeld.