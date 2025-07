AZ zorgt voor grote frustratie bij Ziggo na blamage in Finland

AZ ging donderdagavond op pijnlijke wijze onderuit bij het Finse Ilves Tampere (4-3) in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League. Na afloop van de wedstrijd hoopte Ziggo Sport te spreken met en , maar het tweetal mocht niet voor de camera verschijnen.

AZ beleefde een weinig succesvolle eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. In de tweede voorronde van de Conference League ging de ploeg van Maarten Martens op bezoek bij Ilves Tampere. Daar kwamen de Alkmaarders tot drie keer toe op achterstand, waarna de aansluitingstreffer van Meerdink in de blessuretijd van de tweede helft ervoor zorgde dat AZ met een minimale achterstand naar de thuiswedstrijd afwerkt. Er is dus nog niets verloren voor de Noord-Hollanders, die zich over een week wél van hun beste kant zullen moeten laten zien.

Na afloop van de wedstrijd hoopte Ziggo Sport Meerdink en Mijnans voor de camera te krijgen. “Maar AZ wilde dat niet”, geeft een gefrustreerde Noa Vahle aan. “En even ter info, alleen het Noordhollands Dagblad en wij zijn daar”, vult de verslaggeefster aan. Jan van Halst, in de studio als analist, begrijpt niets van de keuze van AZ. “Je moet altijd praten. Kom gewoon voor de camera en zeg: ik wil niks zeggen over transfers, maar ik ben er wel. Wegduiken is een zwaktebod”, oordeelt de oud-bestuurder van Ajax en FC Twente.

Mijnans werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een stap naar PSV, terwijl de naam van Meerdink recentelijk werd ‘gefluisterd’ bij Feyenoord. AZ heeft er dus voor gekozen om vragen over deze onderwerpen helemaal te vermijden, door beide spelers niet toe te staan voor de camera te verschijnen.

