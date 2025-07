AZ kleunt mis en verliest op pijnlijke wijze in Finland

AZ heeft donderdagavond op pijnlijke wijze verloren van Ilves Tampere. De Finnen waren in eigen land in de voorronde van de Conference League met 4-3 te sterk. De volgende ronde halen kan zo een lastige uitdaging worden.

AZ begon prima in Tampere en kreeg via Peer Koopmeiners en Ernest Poku enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. Toch was het Ilves Tampere dat na slechts acht minuten al op voorsprong kwam. Een lange bal werd volkomen verkeerd ingeschat door de AZ-defensie, waarna Roope Riski de 1-0 achter Jeroen Zoet kon schieten. Het duurde niet lang voordat de Alkmaarders gelijk maakten, want na zestien minuten stond de 1-1 al op het scorebord. Troy Parrott profiteerde van slap verdedigen door de Finse defensie en maakte eenvoudig gelijk.

Wat volgde was een slordige wedstrijd over en weer, waarbij AZ nou niet echt de betere ploeg genoemd kon worden. Een paar minuten voor rust kreeg de ploeg van Maarten Martens wel dé kans om op voorsprong te komen, maar was het Kees Smit die van dichtbij keihard op de lat schoot. In de extra tijd van de eerste helft kreeg AZ wel weer een nieuwe domper te verwerken, want het was Riski die zijn tweede van de avond maakte. Zo moest AZ opnieuw in de achtervolging.

AZ begon de tweede helft vrij gezapig en kreeg enkele aardige kansen tegen. Toch waren het de Alkmaarders die na een dik uur mochten juichen. Na een goede dribbel van Ro-Zangelo Daal kreeg Troy Parrott tot twee keer toe de kans om op doel te vuren, maar Otso Virtanen kon pareren. Toen invaller Sven Mijnans vervolgens mocht uithalen, was het wel raak, 2-2.

Lang kon AZ echter niet proberen te voortborduren op de gelijkmaker. Uit een corner van de Alkmaarders in de 68e minuut kwam Ilves er namelijk razendsnel uit. Adeleke Adimyemi begon aan een lange dribbel, kreeg de bal wat fortuinlijk langs Peer Koopmeiners en schoot raak. Twee minuten later kreeg AZ de volgende klap te verwerken. Na een prima aanval van de Finnen kwam de bal rond de zestienmeter voor de voeten van Marius Söderbäck, die Koopmeiners eenvoudig uitspeelde. Zo creëerde hij genoeg ruimte voor een schot, die strak in de linkerbenedenhoek belandde. Ilves zou nog wat grote kansen krijgen, maar bouwde de voorsprong niet uit.

AZ probeerde nog wat aan te vallen in de absolute slotfase, wat aanvankelijk tot niets leidde. Vlak voor het ingaan van de blessuretijd was het dan toch nog raak: de invallers Mijnans en Mexx Meerdink zorgden daar samen voor. Na een aanval over veel schijven kreeg Meerdink de bal van zijn ploeggenoot in de zestien en schoot hij koeltjes als een spits binnen. De 4-3 is echter wel een stuk betere uitgangspositie dan een 4-2 eindstand. Volgende week in Alkmaar moet het echter veel beter.

