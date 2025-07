Van Gaal: 'Het is niet Ajax. Ik zeg niet welke club, maar jij zit in de buurt'

Louis van Gaal vindt dat Ajax niet langer de beste jeugdopleiding van Nederland heeft. De adviseur van de raad van commissarissen hoopt dat de Amsterdammers die status weer kunnen heroveren. Hij lijkt van mening dat Ajax is voorbijgestreefd door AZ, dat in 2023 de UEFA Youth League won en dit jaar de halve finale haalde.

“Dertig à veertig jaar geleden had Ajax de beste opleiding”, stelt Van Gaal vrijdagavond in de talkshow Humberto. “Dat is nu in principe een andere club. Ik zal de naam niet noemen, want dan staan er morgen weer hele verhalen in de krant en roepen mensen dat het niet waar is. Maar het is wel zo. Daar is de beste opleiding.”

Artikel gaat verder onder video

De andere tafelgasten willen toch van Van Gaal horen op welke club hij doelt. Tafelgast Jaïr Ferwerda oppert AZ, waarna Van Gaal toegeeft: “Jij zit er heel dichtbij.” Het is voor Ajax in ieder geval zaak om ‘daar weer terug naar te gaan’. “Daar zijn we sinds vorig jaar mee begonnen. Je moet Ajax ook de kans geven om jeugd weer op te leiden, zoals het zou moeten zijn.”

Volgens Van Gaal speelt ook trainer John Heitinga van Ajax 1 daar een rol in, zij het op afstand. “De trainer bepaalt uiteindelijk hoe het voetbal van Ajax eruit gaat zien. Dat heeft Farioli ook laten zien en op zijn wijze gedaan. Dat was een goede trainer. Nu heb je Heitinga en die gaat het weer op zijn eigen manier doen. Ik denk dat dit dichter bij het voetbal zal liggen dat Ajax wil. We gaan het zien.”

Van Gaal positief over Farioli

Over zijn voorganger Francesco Farioli is Van Gaal positief. “Ik heb een paar trainingen van hem gezien en met hem gesproken, dus ik kan er wel wat over zeggen. Hij is gewoon een geweldige trainer geweest voor Ajax. Hij heeft ze uit het slop gehaald, maar hij had voetballend niet de visie die ik had toen ik trainer van Ajax was”, zegt de adviseur van de raad van commissarissen.

“Die visie sloot ook niet zo aan bij wat de Ajax-fans verwachten”, zegt hij over Farioli. “Maar de Ajax-fans zijn wel achter Farioli gaan staan. Dat is ongekend. Dat heb ik zelf niet gekend. Ik moest een jaar wachten tot het moment dat we de UEFA Cup wonnen en toen waren ze eindelijk een beetje overtuigd. Daarvoor hebben ze alleen maar “Johan Cruijff, Johan Cruijff” geroepen. Niemand weet het nog, maar zo was het.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Kieft schetst onheilspellend scenario voor Heitinga 🔗

👉 Transfergerucht de kop ingedrukt: ‘Ajax weet van niets’ 🔗

👉 Verweij komt met heel ander geluid over Forbs 🔗