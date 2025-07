Kieft schetst onheilspellend scenario voor Heitinga

John Heitinga is begonnen aan zijn laatste kans zich te bewijzen als hoofdtrainer, zo stelt Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. Hoewel Ajax weinig middelen heeft om zich deze zomer te versterken, zal Heitinga worden afgerekend op zijn resultaten.

Heitinga keerde deze zomer terug bij Ajax, nadat hij in seizoen 2022/23 een periode als interim-trainer aan het roer had gestaan. De oefenmeester sprak afgelopen week uit voor het kampioenschap te gaan, maar Kieft ziet niet in hoe dat realistisch is. “Waar moet de nieuwe hoofdtrainer vanuit gaan in deze voorbereidingsperiode?”, vraagt hij zich af, doelend op alle spelers die mogen vertrekken. Onder meer Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Wout Weghorst worden door Kieft genoemd als spelers die de club mogelijk gaan verlaten, terwijl Jordan Henderson al weg is.

Artikel gaat verder onder video

“Ajax zal zich moeten versterken om Heitinga een eerlijke kans te bieden”, klinkt het oordeel van Kieft. De oud-spits denkt wel dat dat lastig gaat worden, omdat men bij Ajax nu minder hoge salarissen uitdeelt. “Al met al weet Heitinga niet waar hij aan toe is en wacht hem een hels karwei. En hij moet zichzelf na zijn min of meer mislukte periode als interim-trainer bij Ajax nog waarmaken als hoofdtrainer.” De kersverse trainer van Ajax maakte de afgelopen twee seizoenen indruk als assistent bij Liverpool en West Ham United. “Maar de eindverantwoordelijkheid dragen bij Ajax is een ander verhaal. Pepijn Lijnders staat bekend als een goede assistent-trainer, maar eenmaal op eigen benen bakte hij er bij NEC en Red Bull Salzburg niets van.”

Heitinga krijgt dit seizoen zijn tweede kans zich te bewijzen als hoofdtrainer bij Ajax en dat is volgens Kieft ‘tevens zijn laatste’. “Nu moet het gebeuren. Het is zijn eigen keuze om na eerder te zijn weggestuurd juist nu terug te keren, terwijl Ajax in een moeilijke situatie zit. Vooralsnog ontbreken alle middelen en zal hij weinig tot geen toezeggingen hebben gekregen. Toch, aan het eind van de rit zal Heitinga worden afgerekend op zijn resultaten met Ajax”, schetst de columnist de moeilijke situatie voor de oefenmeester.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Farioli wil weggestuurde Ajacied meenemen naar Porto'🔗

👉 Algemeen Dagblad benoemt grote uitblinker bij Ajax in eerste wedstrijd🔗

👉 'Topclub ziet eerste bod van 58 miljoen op oud-Ajacied Kudus afgewezen worden'🔗

👉 Fabrizio Romano komt met opvallend nieuws over Ajax-spits Brian Brobbey🔗

👉 ‘Ajax laat volgende 'banneling' naar Duitsland vertrekken' 🔗