Verweij komt met heel ander geluid over Forbs

Ajax heeft nog geen bod ontvangen van Club Brugge voor Carlos Forbs, zo maakt clubwatcher Mike Verweij duidelijk in de podcast Kick-off. De Belgische topclub heeft wel interesse in de Portugees, maar is nog niet concreet voor hem geworden.

De Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri kwam vrijdagochtend met het nieuws dat Club Brugge een bod van vijf miljoen euro had gedaan op Forbs, maar dat Ajax een hoger bedrag voor hem verlangt. In Kick-off geeft presentator Pim Sedee aan dat de Amsterdammers beter hun verlies kunnen nemen op de vleugelspeler, die in 2023 voor veertien miljoen euro overkwam van Club Brugge.

“Overigens ga je nu af op een bericht dat nóg niet klopt”, haakt Verweij daar direct op in. “Bij Ajax is wel bekend dat Club Brugge geïnteresseerd is, maar er is nog helemaal geen concreet bod gedaan.” De clubwatcher geeft toe dat dit wel ‘snel kan komen’. “Ze weten dat Club Brugge hem ziet zitten. Er is ook contact tussen de clubs, maar nog geen bod.” Verweij voegt daar nog aan toe dat Tavolieri ‘vaak erg goed ingevoerd’ is. “Dus hij zal wel weten dat Club Brugge dat bod gaat doen. Maar Ajax heeft veel meer voor hem betaald. Ik denk dat Alex Kroes met bonussen, een doorverkooppercentage… Ik weet niet of je heel veel meer krijgt, maar hij zal er wel iets meer uit proberen te halen. Anders is het wel echt heel veel verlies.”

Driessen: 'Ajax moet verlies accepteren'

Valentijn Driessen is juist van mening dat Kroes bij een bod van vijf miljoen euro op Forbs direct overstag moet gaan. “Het is gewoon heel veel geld voor een speler die er niks van kan”, haakt de chef voetbal van De Telegraaf er direct op in. “Zelfs onder leeftijdsgenoten doet hij niks, laat hij niks zien”, doelt Driessen op het afgelopen EK Onder 21, waar Forbs geen indruk wist te maken. “Ajax zal op heel veel spelers verlies moeten pakken. Als je voor hem nog vijf miljoen kunt krijgen, doe hem alsjeblieft direct weg. Als Club Brugge zich dadelijk terugtrekt en iedereen ziet zijn cv, dan zegt iedereen: wat koop je eigenlijk met hem? Een hoop snelheid, that’s it.”

